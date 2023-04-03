Про що свідчить вбивство російського пропагандиста: аналіз ISW

Пропагандист Владлен Татарський загинув під час вибуху в кафе

Кремль може використати вбивство Татарського для посилення цензури

Американський Інститут вивчення війни (ISW) присвятив свій останній звіт убивству російського військового пропагандиста Владлена Татарського під час його «творчої зустрічі» у Санкт-Петербурзі 2 квітня.

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Аналітики звернули увагу на те, що російські чиновники та пропагандисти поспішили звинуватити в організації вибуху Україну, хоча представники Києва вже відкинули свою причетність до цього.

Проте, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що не став би «звинувачувати київський режим» у смертях Татарського та Дар'ї Дугіної – дочки філософа Олександра Дугіна, яка загинула під час вибуху під Москвою.

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ISW нагадує, що Татарського (справжнє ім'я якого Максим Фомін) було вбито у кафе, що належить Пригожину. «Вбивство Фоміна у барі Пригожина, ймовірно, є частиною більш загальної тенденції до ескалації внутрішньоросійських конфліктів за участю Пригожина та «Вагнеа», – вважають аналітики.

На їхню думку, «вбивство Фоміна, можливо, було попередженням Пригожину, який все більше ставив під питання головні пропагандистські тези Кремля про війну в Україні і навіть туманно натякав на свій інтерес до посади російського президента – або як конкурента Путіну, або як його наступник».

Аналітики ISW також не відкидають того, що російські чиновники мали намір використати вбивство пропагандиста, щоб посилити цензуру в російському суспільстві.

«Вбивство вже поглиблює розкол у російському блогерському просторі, що зрештою може бути корисним для зусиль Кремля консолідувати контроль над інформаційним простором», – зазначили аналітики.

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Ключові висновки ISW:

Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Російські джерела стверджували, що російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Кремінної.

Російські війська продовжували атакувати Бахмут та його околиці. Російські війська, ймовірно, захопили завод AZOM на півночі міста. 2 квітня українські війська завдали ракетного удару по заводу.

Російські війська продовжували вести наземні обстріли на лінії Авдіївка – Донецьк.

Українські війська завдали удару по залізничному депо в Мелітополі Запорізької області, що стало третім ударом по місту за останній тиждень.

Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що значна частина із 200 тис. втрат Росії в Україні спричинена поганою дисципліною та підготовкою, у тому числі через надмірне вживання алкоголю та неправильне поводження зі стрілецькою зброєю.

Колишній чиновник «ЛНР» Родіон Мірошник спростував повідомлення ISW від 1 квітня про те, що російська влада депортує українських дітей до Росії за схемами відпочинку та реабілітації.

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. У Мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.