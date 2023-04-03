Про що свідчить вбивство російського пропагандиста: аналіз ISW
Кремль може використати вбивство Татарського для посилення цензури
Американський Інститут вивчення війни (ISW) присвятив свій останній звіт убивству російського військового пропагандиста Владлена Татарського під час його «творчої зустрічі» у Санкт-Петербурзі 2 квітня.
Аналітики звернули увагу на те, що російські чиновники та пропагандисти поспішили звинуватити в організації вибуху Україну, хоча представники Києва вже відкинули свою причетність до цього.
Проте, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що не став би «звинувачувати київський режим» у смертях Татарського та Дар'ї Дугіної – дочки філософа Олександра Дугіна, яка загинула під час вибуху під Москвою.
ISW нагадує, що Татарського (справжнє ім'я якого Максим Фомін) було вбито у кафе, що належить Пригожину. «Вбивство Фоміна у барі Пригожина, ймовірно, є частиною більш загальної тенденції до ескалації внутрішньоросійських конфліктів за участю Пригожина та «Вагнеа», – вважають аналітики.
На їхню думку, «вбивство Фоміна, можливо, було попередженням Пригожину, який все більше ставив під питання головні пропагандистські тези Кремля про війну в Україні і навіть туманно натякав на свій інтерес до посади російського президента – або як конкурента Путіну, або як його наступник».
Аналітики ISW також не відкидають того, що російські чиновники мали намір використати вбивство пропагандиста, щоб посилити цензуру в російському суспільстві.
«Вбивство вже поглиблює розкол у російському блогерському просторі, що зрештою може бути корисним для зусиль Кремля консолідувати контроль над інформаційним простором», – зазначили аналітики.
Ключові висновки ISW:
- Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Російські джерела стверджували, що російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Кремінної.
- Російські війська продовжували атакувати Бахмут та його околиці. Російські війська, ймовірно, захопили завод AZOM на півночі міста. 2 квітня українські війська завдали ракетного удару по заводу.
- Російські війська продовжували вести наземні обстріли на лінії Авдіївка – Донецьк.
- Українські війська завдали удару по залізничному депо в Мелітополі Запорізької області, що стало третім ударом по місту за останній тиждень.
- Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що значна частина із 200 тис. втрат Росії в Україні спричинена поганою дисципліною та підготовкою, у тому числі через надмірне вживання алкоголю та неправильне поводження зі стрілецькою зброєю.
- Колишній чиновник «ЛНР» Родіон Мірошник спростував повідомлення ISW від 1 квітня про те, що російська влада депортує українських дітей до Росії за схемами відпочинку та реабілітації.
Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. У Мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.
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