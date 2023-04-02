Загибель пропагандиста Татарського: вибухівку сховали у його позолочений бюст

Владлен Татарський загинув через вибух у кафе

Останніми словами пропагандиста перед тим, як прийняти подарунок, були: «Сподіваюся, ви не зробили мене товстим»

Статуетка із вибухівкою, яку в Санкт-Петербурзі подарували російському пропагандисту Владлену Татарському (справжнє ім'я Максим Фомін), була його позолоченим бюстом. Організатори заходу тепер нарікають, що вжитих заходів безпеки виявилося недостатньо. Про це повідомляє Telegram-канал «Фонтанка» з посиланням на слова очевидців.

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За словами співрозмовниці каналу, на цій зустрічі із воєнкором було близько ста людей, серед яких художниця на ім’я Насті. Саме вона, буцімто, зробила Татарському подарунок у вигляді скульптурного бюсту.

Дівчина принесла з гардеробу пакунок, всередині якого було «щось позолочене».

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Останніми словами пропагандиста перед тим, як прийняти подарунок, були: «Сподіваюся, ви не зробили мене товстим».

«Говорить спасибі, ставить поруч. Вона сідає на своє місце, минає хвилини зо три. Вибух, полум'я, усі тікають. Настя, здається, не пішла завчасно», – розповідала очевидиця.

Російські пропагандисти із ТАСС згодом підтвердили з посиланням на правоохоронні органи, що вибухівку, яка була розміром як шматок мила, заховали у статуетку.

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Організатор заходу повідомив, що вживав заходів безпеки, але їх виявилося недостатньо.

Після вибуху порушено кримінальну справу. За інформацією петербурзького Слідчого комітету, поранення різного ступеня тяжкості отримали 19 людей, загалом постраждало 25 осіб. Інцидент розслідують як теракт.

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. У Мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

Також у тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок вибуху автомобіля в лікарні від отриманих поранень помер колаборант Іван Ткач, який керував муніципальним транспортом міста.