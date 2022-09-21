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Протести в РФ: міліція б'є жінок до втрати свідомості (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Протести в РФ: міліція б'є жінок до втрати свідомості (відео)
Росіяни вийшли на вулиці проти мобілізації Путіна
фото: соцмережі

Російські силовики масово затримують учасників мітингу

Під час масових протестів, які охопили сьогодні Росію після оголошеної диктатором Путіним мобілізації, «правоохоронці»  били на акціях не лише чоловіків, а застосовували силу й до жінок. Зокрема на оприлюднених в соцмережах відео видно, як міліція б’є до втрати свідомості молоду жінку, а потім волочить її бездиханне тіло у невідомому напрямку.

На іншому відео троє силовиків лупцюють беззахисну жінку.

Як повідомлялося, у Москві почалися протести проти оголошеної сьогодні, 21 вересня, мобілізації. На відеокадрах, які поширюють в соцмережах, видно, що в центрі міста зібралися сотні людей. Протестувальники скандують «Путіна в окопи». Водночас силовики країни-терористки Росії масово затримують учасників мітингу.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. 

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Теги: відео втрати диктатор мобілізація путін росія

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