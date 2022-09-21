Протести в РФ: міліція б'є жінок до втрати свідомості (відео)

Російські силовики масово затримують учасників мітингу

Під час масових протестів, які охопили сьогодні Росію після оголошеної диктатором Путіним мобілізації, «правоохоронці» били на акціях не лише чоловіків, а застосовували силу й до жінок. Зокрема на оприлюднених в соцмережах відео видно, як міліція б’є до втрати свідомості молоду жінку, а потім волочить її бездиханне тіло у невідомому напрямку.

На іншому відео троє силовиків лупцюють беззахисну жінку.

Як повідомлялося, у Москві почалися протести проти оголошеної сьогодні, 21 вересня, мобілізації. На відеокадрах, які поширюють в соцмережах, видно, що в центрі міста зібралися сотні людей. Протестувальники скандують «Путіна в окопи». Водночас силовики країни-терористки Росії масово затримують учасників мітингу.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.