МВС назвало кількість резервістів, яких РФ може мобілізувати на першому етапі

Метою мобілізації для Росії є стабілізація лінії фронту

Під час першої хвилі мобілізації у РФ можуть залучити близько 40-50 тис. резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

«Ми повинні розуміти, що ця мобілізація в 300 тис. резервістів не означає, що завтра всі вони з'являються на лінії зіткнення. У першу чергу у них попадають військові спеціальності, тож, думаю, ця хвиля буде на 40-50 тисяч», – зазначив радник міністра.

За словами Денисенка, Росії не вдасться зібрати більшу кількість військових, оскільки у них немає можливості знайти необхідну кількість екіпірування та провести навчання солдатів для відправлення на фронт. «Метою мобілізації для Росії є стабілізація лінії фронту, щоб не дати українським військовим просунутися вперед», – додав він.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід – до 300 тисяч осіб.

Нагадаємо, Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов 21 вересня оприлюднив відеозвернення до мусульманської спільноти Росії. Він нагадав громадянам РФ, що їхня влада хоче відправити їх у могили.