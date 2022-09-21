Росіяни протестують проти мобілізації. Їх пакують в автозаки (фото, відео) 

У Сибіру та Далекому Сході проходять стихійні акції проти мобілізації

У містах Сибіру та Далекого Сходу 21 вересня відбуваються стихійні акції проти мобілізації, оголошеної сьогодні президентом РФ Володимиром Путіним. Люди виходять на центральні площі міст без гасел та плакатів, побоюючись затримань, пишуть російські ЗМІ.

Хабаровськ

У Хабаровську на акцію проти мобілізації вийшли 12 людей. Вони стоять мовчки, без плакатів. За їхніми словами, вони шоковані сьогоднішньою новиною та засмучені тим, що на площу вийшло мало людей.

Якутськ

На площі у центрі Якутська зібралося кілька людей. До тих, хто вийшов на площу, прийшли співробітники міліції.

Іркутськ

В Іркутську на площі зібралося приблизно 60 осіб, але поліцейські та співробітники ОМОНу «розігнали практично всіх, хто був», писали у місцевих Telegram-каналах. Число затриманих в Іркутську зросло до 20. Судячи з відео, щонайменше одну дівчину затримали без пояснення причин.

Полиция в центре Новосибирска и Иркутска (на местах традиционного сбора протестующих)https://t.co/saMNabMQhg



(фото читателей и коалиции "Новосибирск 2020") pic.twitter.com/WNbFm01old — Тайга.инфо (@taygainfo) September 21, 2022

Єкатеринбург

У Єкатеринбурзі силовики забирають учасників антивоєнної акції протесту по одному та ведуть до автозаків. Затримано щонайменше 10 людей.

Уфа та Челябінськ

Тут також затримують учасників протестів.

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Раніше стало відомо про затримання учасників протестів у Новосибірську та Томську.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії анонсували акції протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».