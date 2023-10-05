Загибель Пригожина в авіакатастрофі: Путін зробив цинічну заяву (відео)

За словами Путіна, у тілах пасажирів літака Пригожина виявлено фрагменти ручних гранат

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що на літак загиблого власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина не було зовнішнього впливу. Зокрема, у тілах пасажирів на борту літака нібито знайшли фрагменти ручних гранат. Про це Путін розповів на дискусійному клубі «Валдай».

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«У тілах пасажирів літака Пригожина виявлено фрагменти ручних гранат. На жаль, експертизи на наявність алкоголю та наркотиків у тілах загиблих не проводилися», – заявив Путін.

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Водночас російський диктатор заявив, що в офісі компанії Пригожина в Петербурзі ФСБ знайшла 10 млрд рублів готівкою і п'ять кілограмів кокаїну.

При цьому, за словами Путіна, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін запевнив, що літак Пригожина не зазнав зовнішнього впливу і це вже «встановлений факт», проте розслідування триватиме.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

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Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Раніше українська розвідка вже заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.