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Загибель Пригожина в авіакатастрофі: Путін зробив цинічну заяву (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Загибель Пригожина в авіакатастрофі: Путін зробив цинічну заяву (відео)
23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина
фото з відкритих джерел

За словами Путіна, у тілах пасажирів літака Пригожина виявлено фрагменти ручних гранат

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що на літак загиблого власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина не було зовнішнього впливу. Зокрема, у тілах пасажирів на борту літака нібито знайшли фрагменти ручних гранат. Про це Путін розповів на дискусійному клубі «Валдай».

«У тілах пасажирів літака Пригожина виявлено фрагменти ручних гранат. На жаль, експертизи на наявність алкоголю та наркотиків у тілах загиблих не проводилися», – заявив Путін.

Водночас російський диктатор заявив, що в офісі компанії Пригожина в Петербурзі ФСБ знайшла 10 млрд рублів готівкою і п'ять кілограмів кокаїну.

При цьому, за словами Путіна, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін запевнив, що літак Пригожина не зазнав зовнішнього впливу і це вже «встановлений факт», проте розслідування триватиме.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Раніше українська розвідка вже заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.

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Теги: Євген Пригожин ПВК «Вагнер» путін літак граната

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