«Вагнер» став підрозділом Росгвардії. Його очолив син Пригожина

До складу «Вагнера» набирають найманців від 20 до 55 років

У приватній військовій компанії «Вагнер» відновили набір найманців. При цьому тепер «вагнерівцями» керує син загиблого Євгена Пригожина Павло. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Більше того, «Вагнер» став підрозілом Росгвардії.

Роспабліки пишуть, що з усіма, хто захоче стати учасниками ПВК, укладуть контракти. Їх готові підписати із громадянами від 20 до 55 років.

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Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Раніше українська розвідка вже заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.