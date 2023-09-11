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Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

У Пригожина та Уткіна були двійники, стовідсоткової впевненості щодо їхньої загибелі немає

glavcom.ua
Уткін і Пригожин
фото з відкритих джерел

Комусь треба було створити картину одночасної загибелі вагнерівських ватажків

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера і його права рука Дмитро Уткін. Є кілька версій про авіатрощу: 1) літак збитили із зенітно-ракетного комплексу С-300; 2) збили з ППО; 3) вибух стався на самому борту.

Російський диктатор миттєво відреагував на загибель Пригожина. Він назвав ватажка вагнерівців «людиною складної долі», яка вміла добиватись «потрібних результатів», але й робила «серйозні помилки».

6 вересня Головне управління розвідки Міноборони підтвердило інформацію про загибель пособника ватажка ПВК Вагнера Дмитра Уткіна в авіакатастрофі у Тверській області РФ 23 серпня, проте там не впевнені на 100% в загибелі самого Євгена Пригожина.

Утім, на моє переконання, одночасне перебування основних командирів ПВК Вагнера на одному борту – нонсенс. Відповідно, комусь треба було створити картину одночасної загибелі вагнерівських ватажків.

Як на мою думку, це все ж таки була операція «прикриття». Є всі підстави вважати, що не тільки Пригожин, але й відповідно, й Уткін, є живими. Аналіз ДНК був проведений згідно зі списком пасажирів. Примітно, що і в Уткіна, і у Пригожина були офіційні двійники.

Підкреслюю, що всі роблять акцент на трьох двійниках Пригожина, забуваючи, що у командира ПВК Вагнера, Дмитра Уткіна, був так само офіційний двійник. Тим більше показовим є те, що людина вважалася управляючим партнером компанії Пригожина. Але у них різні індивідуальні податкові номери. І це була перша згадка про наявність у Уткіна двійника – людини, яка змінила всі свої дані. Двійник Уткіна – Олексій Анатолійович Карнаухов. У 2023 році він відкрив у Всеволжську фірму «Петропіль-бізнес». Невипадково, що у цьому ж місті перебуває і двійник і повний тезка Пригожина.

Примітно те, що Уткін має ще одного двійника: у 2018 році мешканець Санкт-Петербурга Олександр Онуфрієв повністю змінив свої ПІБ і отримав два індивідуальні податкові коди. На цю особу було зареєстровано чотири фірми: «Алмаз», «Логістик-транс», «Експерт-поліс» та «Партнер». Усі вони пов'язані з  Євгеном Пригожіним. Варто зауважити, що Ануфрієв-Уткін раніше був судимий за шахрайство, зберігання зброї, побої, торгівлю наркотиками. У в'язниці двійник Уткіна провів вісім років.

Основне – те, що згідно з протоколом служби безпеки на борту не мало перебувати одночасно три основних керівники ПВК Вагнера. Це нонсенс. І це, власне, підтверджує політолог Максим Шугалей, який був наближений до Пригожина. Він чітко заявляє, що подібних випадків, коли на борту одночасно знаходилося декілька керівників ПВК, ніколи не було. «Літак був у справному стані, сам неодноразово на ньому літав, екіпаж дуже досвідчений, тому говорити, що сталася якась технічна поломка або якась фатальна випадковість, я в це не вірю», – заявив він.

Тобто можемо стверджувати, що люди, які прекрасно розуміються на оперативній роботі, фізично не могли перебувати на одному борту. Це моє припущення, яке має право на існування.

Відповідно, треба було комусь створити картину одночасної загибелі вагнерівських командирів. Повторюсь, стовідсоткової впевненості щодо загибелі Пригожина, Уткіна і керівника служби безпеки ПВК Вагнер немає.

Нагадаю, у Франції заявили про наявність «обґрунтованих сумнівів» щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це «не та допомога з літаками, яку просила Україна».

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

Читайте також: Путін обрав армію. Післямова до вбивства Пригожина
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Теги: росія путінський режим ПВК «Вагнер»

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