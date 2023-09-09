Спадщина Пригожина: хто отримає статки «кухаря Путіна»

Ще у прижиттєвій волі «кухаря Путіна» спадкоємцем виступав його 30-річний син Павло, який отримає майже все

Павло Пригожин уже оголосив себе абсолютним спадкоємцем батька

У відкритому реєстрі спадкових справ РФ з'явилося прізвище голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, який розбився внаслідок авіакатастрофи 24 серпня. Ще у прижиттєвій волі «кухаря Путіна» спадкоємцем виступав його 30-річний син Павло, який отримає майже все.

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Водночас дві доньки опального бізнесмена нібито не отримають нічого. Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на джерела, наближені до особистих справ Пригожина.

Наголошується, що Павло Пригожин уже оголосив себе абсолютним спадкоємцем батька. Але оскільки він є вкрай несамостійною фігурою, сестри можуть оскаржувати через суд подібну несправедливість.

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Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, Павло Пригожин є власником великого бізнес-центру на Синопській набережній та компаніями «Лахта Парк» та «Лахта Плаза». За словами самого Пригожина, його син відслужив в армії, воював у Сирії, а зараз перебуває у складі ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

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Раніше українська розвідка вже заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.