Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Спадщина Пригожина: хто отримає статки «кухаря Путіна»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Спадщина Пригожина: хто отримає статки «кухаря Путіна»
Ще у прижиттєвій волі «кухаря Путіна» спадкоємцем виступав його 30-річний син Павло, який отримає майже все
фото з відкритих джерел

Павло Пригожин уже оголосив себе абсолютним спадкоємцем батька

 

У відкритому реєстрі спадкових справ РФ з'явилося прізвище голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, який розбився внаслідок авіакатастрофи 24 серпня. Ще у прижиттєвій волі «кухаря Путіна» спадкоємцем виступав його 30-річний син Павло, який отримає майже все.

Спадщина Пригожина: хто отримає статки «кухаря Путіна» фото 1

Водночас дві доньки опального бізнесмена нібито не отримають нічого. Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на джерела, наближені до особистих справ Пригожина.

Наголошується, що Павло Пригожин уже оголосив себе абсолютним спадкоємцем батька. Але оскільки він є вкрай несамостійною фігурою, сестри можуть оскаржувати через суд подібну несправедливість.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, Павло Пригожин є власником великого бізнес-центру на Синопській набережній та компаніями «Лахта Парк» та «Лахта Плаза». За словами самого Пригожина, його син відслужив в армії, воював у Сирії, а зараз перебуває у складі ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Раніше українська розвідка вже заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.

Читайте також: 

Теги: бізнес розвідка земля літак повітря Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина
Хто очолить ПВК «Вагнер» після Пригожина: названо прізвище
7 вересня, 14:53
Зеленський заявив, що Україна сприйняла ліквідацію Пригожина, як «на одного терориста менше», водночас моральний дух росіян впав
Путін причетний до смерті Пригожина – Зеленський
Вчора, 14:24
Євген Пригожин, ймовірно, загинув в авікатастрофі 23 серпня
Чи загинув Пригожин в авіакатастрофі: відповідь української розвідки
Сьогодні, 06:15

Соціум

Експрезидент США назвав Зеленського крутим хлопцем із Техасу
Експрезидент США назвав Зеленського крутим хлопцем із Техасу
Спадщина Пригожина: хто отримає статки «кухаря Путіна»
Спадщина Пригожина: хто отримає статки «кухаря Путіна»
У Німеччині чоловік скинув з мосту українську дитину: справа отримала новий поворот
У Німеччині чоловік скинув з мосту українську дитину: справа отримала новий поворот
Потужний землетрус у Марокко забрав життя понад 1000 осіб (відео)
Потужний землетрус у Марокко забрав життя понад 1000 осіб (відео)
У Нідерландах з’являться сотні нових місць для прийому українських біженців
У Нідерландах з’являться сотні нових місць для прийому українських біженців
Українці втратили першість. Хто лідирує за приростом іноземців у Польщі?
Українці втратили першість. Хто лідирує за приростом іноземців у Польщі?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Війна триває. Хто замінить воїнів на передовій?
18K
Чи потрібна на Закарпатті автономія для угорців? Новий посол України здивував відповіддю
18K
Новий посол України в Угорщині розповів, чим завершилася історія із «11 заручниками Орбана»
15K
ЗСУ дізналися, кого окупанти кидатимуть у штурм на Куп'янському напрямку
11K
ЗСУ показали, як беруть окупантів у полон після ближнього бою
7851
Комбіновані удари: розвідка повідомила, чого чекати від росіян восени

Новини

Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
Сьогодні, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Вчора, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту