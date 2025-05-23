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Економіст назвав галузі, які найбільше постраждають від запровадження європейського екологічного податку

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Економіст назвав галузі, які найбільше постраждають від запровадження європейського екологічного податку
На думку аналітика, Україні вже зараз потрібно добиватися відтермінування CBAM щонайменше на 10-15 років
фото: Shutterstock

CBAM зробить український експорт неконкурентним – Кущ

Запровадження Механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) у 2026 році без винятків для України загрожує суттєвими втратами для національного експорту. Про це заявив економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ.

За словами Куща, найбільше від нового податку постраждає саме експортна промисловість, зокрема металургія та хімічна галузь, які й так перебувають у вкрай складному становищі.

На думку аналітика, Україні вже зараз потрібно добиватися відтермінування CBAM щонайменше на 10-15 років.

«Так, ці перемовини треба проводити вже зараз, тому що потім це буде вже пізно. Зважаючи на дуже неповороткий бюрократичний механізм Європейської комісії, треба відтерміновувати цей податок для України і під час війни, і після війни на найближчі 10-15 років», – заявив він.

Кущ також підкреслив, що з огляду на деіндустріалізацію країни під час повномасштабної війни, Україна вже зробила вагомий внесок у скорочення викидів вуглецю.

«З точки зору скорочення вуглецевого сліду, якщо вбрати взагалі на планеті, мабуть, найбільший внесок у світі, якщо перерахувати відносно параметрів нашої економіки і чисельності населення. Якщо взяти чисельність населення і той вуглецевий слід, який скоротився в наступі деіндустріалізації, то тут ми вже свій внесок у зелену планету внесли», – наголосив експерт.

Він також нагадав, що внаслідок бойових дій було знищено два найбільші металургійні комбінати у Маріуполі, що ще більше скоротило вуглецеве навантаження.

«Звісно, що це така трагедія для економіки, але з точки зору вуглецевого сліду – це суттєве скорочення цих викидів», – підсумував Кущ.

На думку експерта, накладання «зеленого» податку на Україну у такій ситуації буде не лише несправедливим, а й руйнівним для економіки країни в час війни.

Раніше засновниця ESG Liga, президентка Асоціації професіоналів довкілля PAEW, гендиректорка «Офісу сталих рішень» Людмила Циганок наголосила, що CBAM може мати катастрофічні наслідки для економіки України, що воює.

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Теги: експорт промисловість металургія Україна

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