Росія отримала від експорту палива втричі більше, ніж Україна західної допомоги – BBC

Ворог з початку великої війни отримав понад 883 млрд євро доходу від експорту викопного палива

За час повномасштабної війни Російська Федерація заробила на експорті палива утричі більше коштів, ніж Україна отримала від союзників у вигляді допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Журналісти наголошують, що доходи від продажу нафти та газу є ключовими для функціонування російської економіки. Вони становлять майже третину державних доходів Росії і понад 60% її експорту.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), станом на 29 травня Росія загалом отримала понад 883 млрд євро доходу від експорту викопного палива, у тому числі 228 млрд євро від країн, що ввели санкції, зокрема 209 млрд євро держав-членів ЄС.

Країни ЄС продовжували імпортувати газ трубопроводом безпосередньо з Росії, поки Україна не припинила транзит у січні 2025 року, а російська нафта досі постачається трубопроводом до Угорщини та Словаччини.

Суми, отримані Росією від продажу викопного палива та Україною у вигляді виділеної допомоги з лютого 2022 року по лютий 2025 року, за групами країн-постачальників інфографіка: BBC

Російський газ же постачається до Європи трубопроводом через Туреччину у все більших обсягах: дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря показують, що його обсяг зріс на 26,77% у січні та лютому 2025 року порівняно з тим самим періодом 2024 року. Угорщина та Словаччина також продовжують отримувати російський трубопровідний газ через Туреччину.

Попри зусилля Заходу, у 2024 році дохід Росії від продажу пального впав лише на 5% порівняно з 2023 роком, а обсяги експорту скоротились лише на 6%. Натомість доходи від продажу газу через трубопроводи зросли на 9% у річному обчисленні. Частина російської нафти потрапляє на Захід після перероблення у паливні продукти у третіх країнах. Іноді нафту з РФ просто розбавляють сирою нафтою з інших країн.

Центру досліджень енергетики та чистого повітря виявив три заводи у Туреччині та ще три в Індії, де відбувається перероблення російської нафти й подальший продаж палива з неї країнам, які запровадили санкції. За оцінками, ці заводи придбали російську нафту на суму 6,1 млрд євро.

Нагадаємо, Сполучені Штати не підтримали зниження стелі цін на російську нафту з $60 до $45 у рамках заходів, спрямованих на посилення санкцій проти Кремля. Пропозицію підтримали ЄС та члени «Великої сімки», проте у фінальний текст комюніке її не включили на прохання міністра фінансів США Скотта Бессента.

Раніше повідомлялося, що Білий дім підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Також Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.

До слова, Саудівська Аравія спалюватиме більше сирої нафти для виробництва електроенергії цього літа, ніж минулого року, через надлишок пропозиції та нижчі ціни на неї, ніж на мазут.