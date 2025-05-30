Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія отримала від експорту палива втричі більше, ніж Україна західної допомоги – BBC

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія отримала від експорту палива втричі більше, ніж Україна західної допомоги – BBC
Доходи від продажу нафти та газу становлять майже третину державних доходів РФ
фото: російські ЗМІ

Ворог з початку великої війни отримав понад 883 млрд євро доходу від експорту викопного палива

За час повномасштабної війни Російська Федерація заробила на експорті палива утричі більше коштів, ніж Україна отримала від союзників у вигляді допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Журналісти наголошують, що доходи від продажу нафти та газу є ключовими для функціонування російської економіки. Вони становлять майже третину державних доходів Росії і понад 60% її експорту.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), станом на 29 травня Росія загалом отримала понад 883 млрд євро доходу від експорту викопного палива, у тому числі 228 млрд євро від країн, що ввели санкції, зокрема 209 млрд євро держав-членів ЄС.

Країни ЄС продовжували імпортувати газ трубопроводом безпосередньо з Росії, поки Україна не припинила транзит у січні 2025 року, а російська нафта досі постачається трубопроводом до Угорщини та Словаччини.

Суми, отримані Росією від продажу викопного палива та Україною у вигляді виділеної допомоги з лютого 2022 року по лютий 2025 року, за групами країн-постачальників
Суми, отримані Росією від продажу викопного палива та Україною у вигляді виділеної допомоги з лютого 2022 року по лютий 2025 року, за групами країн-постачальників
інфографіка: BBC

Російський газ же постачається до Європи трубопроводом через Туреччину у все більших обсягах: дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря показують, що його обсяг зріс на 26,77% у січні та лютому 2025 року порівняно з тим самим періодом 2024 року. Угорщина та Словаччина також продовжують отримувати російський трубопровідний газ через Туреччину.

Попри зусилля Заходу, у 2024 році дохід Росії від продажу пального впав лише на 5% порівняно з 2023 роком, а обсяги експорту скоротились лише на 6%. Натомість доходи від продажу газу через трубопроводи зросли на 9% у річному обчисленні. Частина російської нафти потрапляє на Захід після перероблення у паливні продукти у третіх країнах. Іноді нафту з РФ просто розбавляють сирою нафтою з інших країн.

Центру досліджень енергетики та чистого повітря виявив три заводи у Туреччині та ще три в Індії, де відбувається перероблення російської нафти й подальший продаж палива з неї країнам, які запровадили санкції. За оцінками, ці заводи придбали російську нафту на суму 6,1 млрд євро.

Нагадаємо, Сполучені Штати не підтримали зниження стелі цін на російську нафту з $60 до $45 у рамках заходів, спрямованих на посилення санкцій проти Кремля. Пропозицію підтримали ЄС та члени «Великої сімки», проте у фінальний текст комюніке її не включили на прохання міністра фінансів США Скотта Бессента.

Раніше повідомлялося, що Білий дім підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Також Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я. 

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.

До слова, Саудівська Аравія спалюватиме більше сирої нафти для виробництва електроенергії цього літа, ніж минулого року, через надлишок пропозиції та нижчі ціни на неї, ніж на мазут.

Читайте також:

Теги: нафта росія військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під заборону потрапили фотографії, де Путіну прифотошоплені вуса та зачіска, характерні для Гітлера
У Росії суд заборонив меми із Путіним, в яких його порівнюють з Гітлером
Сьогодні, 18:43
Сьогодні РФ вдарила по тролейбусному депо в Харкові
Росія планує збільшити обстріли. ЦПД попередив українців про загрозу
Сьогодні, 11:31
За минулу добу відбулося 216 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2025 року
28 травня, 08:17
Полянський: Ми, своєю чергою, запросили засідання у зв'язку з погрозами міжнаціональному
Росія ініціювала засідання ООН через «перешкоджання Європи у досягненні миру»
27 травня, 14:54
Росія скотилася до технічної рецесії
Кінець імперії: чому РФ не витримає ще рік війни
19 травня, 19:44
Знищений дроном автобус
Росіяни вбили сімʼю ударом по рейсовому автобусу на Сумщині – Зеленський
17 травня, 12:23
Путін: Москва неодноразово виступала з ініціативами щодо припинення вогню, Київ їх саботував
Путін запропонував провести прямі переговори з Україною
11 травня, 01:59
Повідомлялося, що на 9 травня Росія підготувала провокації, аби звинуватити Україну в порушенні перемирʼя
У Білгороді дрон атакував будівлю уряду (відео)
9 травня, 14:51
Гра Путіна з Трампом – це спосіб вирівняти відносини з Сі
У Путіна тепер єдине бажання – вижити фізично
2 травня, 20:01

Економіка

Росія отримала від експорту палива втричі більше, ніж Україна західної допомоги – BBC
Росія отримала від експорту палива втричі більше, ніж Україна західної допомоги – BBC
Трамп звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди зі США
Трамп звинуватив Китай у порушенні торговельної угоди зі США
Росія вже втратила в Україні техніки на $95 млрд
Росія вже втратила в Україні техніки на $95 млрд
Британія витратить мільярди, аби бути незалежною від мігрантів
Британія витратить мільярди, аби бути незалежною від мігрантів
У що зараз інвестують багатії: аналіз
У що зараз інвестують багатії: аналіз
Стало відомо, чим РФ розплатилась з Іраном за «шахеди»
Стало відомо, чим РФ розплатилась з Іраном за «шахеди»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
111K
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
98K
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
50K
«Гидуй ухилянтами і дезертирами»: Дмитро Ярош дав настанову сину-випускнику
12K
Олена Бабакова: Українці у Польщі стали цапом-відбувайлом

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua