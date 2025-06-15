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Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
За час повномасштабної війни Україна отримала від США військової допомоги приблизно на $74 млрд
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Україні доводиться все більше покладатися лише на власну зброю, якої критично не вистачає

США фактично вже підтвердили свій намір покинути Україну напризволяще, тоді як Європа допомагає більше на словах, ніж на ділі. Як інформує «Главком», про це пише британська The Telegraph.

Видання зазначає, раніше цього тижня міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив на слуханнях в Конгресі намір адміністрації Трампа скоротити військову допомогу Україні. «Боротьба з Росією тепер є проблемою Європи», – акцентує автор публікації.

За час повномасштабної війни Україна отримала від США військової допомоги приблизно на $74 млрд, включно із такими цінними системами як ЗРК Patriot, балістичні ракети Atacms та реактивні артилерійські системи Himars.

«Гіркий підсумок для Києва полягає в тому, що його покинув наймогутніший і найбагатший союзник. На щастя для України, європейські лідери неодноразово обіцяли взяти на себе зобов'язання та передати Україні те, що їй потрібно для боротьби. Менш радісно те, що на практиці Європа, здається, більше обіцяє, ніж робить реальні кроки», – пише The Telegraph. 

Найкраще, що зараз вдається робити європейцям, це фінансувати виробництво зброї в самій Україні, зазначає видання. Наприклад, Україна виробляє по 20 гаубиць «Богдана» на місяць, що перевищує виробництво французьких «Цезарів». За виробництвом військових дронів Україна випереджає партнерів просто астрономічно. Однак зброї усе одно критично не вистачає, якщо порівнювати з оборонними витратами Росії.

«Найглибша іронія полягає в тому, що значна частина щедрих оборонних витрат Кремля безпосередньо фінансується самою Європою, яка має витратити понад 20 мільярдів євро на купівлю нафти, газу, вугілля та урану в Росії у 2025 році. Доки Європа продовжуватиме витрачати більше на фінансування військової машини Путіна, ніж на Україну, її обіцянки підтримувати Київ стільки, скільки потрібно, звучать досить порожньо», – резюмує The Telegraph. 

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що війна між Ізраїлем та Іраном призвела до різкого підвищення ціни на нафту. Що відобразиться негативно, в тому числі на Україні. 

Також Україна мала отримати 20 тисяч спеціальних ракет для боротьби з «Шахедами». Однак нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перекинути їх на Близький Схід.

Крім того, глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати перекинули частину антидронових систем з України на Близький Схід. 

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Теги: війна фінансування Україна США

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