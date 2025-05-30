Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 30 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 30 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22647 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 30 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 30 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 30 травня втратила:

  • особового складу – близько 986080 (+1140) осіб;
  • танків – 10865 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22647 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28421 (+35) од;
  • РСЗВ – 1398 (+1) од;
  • засоби ППО  – 1171 (+1) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38070 (+71);
  • крилаті ракети – 3265 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 50089 (+74) од;
  • спеціальна техніка – 3902 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 30 травня
Втрати ворога станом на ранок 30 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 30 травня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 30 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 30 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1192-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: росія окупанти Чорне море ЗСУ війна Генштаб Азовське море втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 1 травня
Лінія фронту станом на 1 травня. Зведення Генштабу
1 травня, 22:27
Ален Берсе очолить процес створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України
Рада Європи розпочала створення спецтрибуналу для Росії
14 травня, 16:59
Олексію Авдею було 26 років
У бою проти окупантів загинув білоруський доброволець
19 травня, 07:00
Третя за сьогодні повітряна тривога у столиці тривала 27 хв
Третя за сьогодні повітряна тривога у столиці тривала 27 хв
25 травня, 10:44
Триває 1188-й день повномасштабної війни
Керівник зовнішньої розвідки назвав чотири області, які прагне окупувати РФ
26 травня, 10:14
Навіщо РФ штурмує село Тихе на Харківщині: дані DeepState
Навіщо РФ штурмує село Тихе на Харківщині: дані DeepState
27 травня, 06:19
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2025 року
27 травня, 08:26
Сирський анонсував запуск Школи інструкторів
Сирський анонсував запуск Школи інструкторів
28 травня, 11:26
Сили ППО збили 56 ворожих дронів
Повітряні сили повідомили про особливу атаку «шахедів» цієї ночі
Вчора, 10:01

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 30 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Голова прикордонної громади пояснив, чому на Сумщині не відбувається примусова евакуація
Голова прикордонної громади пояснив, чому на Сумщині не відбувається примусова евакуація
Придатні майже всі: нардеп повідомив результати повторних ВЛК
Придатні майже всі: нардеп повідомив результати повторних ВЛК
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
58K
Кремль відповів на вимогу Сибіги передати «меморандум» про перемир'я
36K
Блискавка влучила у будинок на Оболоні (відео)
27K
«Будемо виходити – спалимо сільраду». Наступ на Сумщину: що відбувається на прикордонні
24K
Катування військових. Завершено досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua