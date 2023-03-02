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Путін скликає екстрене засідання Ради безпеки РФ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін скликає екстрене засідання Ради безпеки РФ
фото з відкритих джерел

Засідання Ради безпеки внепланово відбудеться 3 березня 

На тлі ситуації у Брянській області РФ президент Володимир Путін екстрено скликає Раду безпеки. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російська пропаганда вчинила чергову провокацію. Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що «українська ДРГ» нібито проникла на територію Брянської області та ледь не вчинила там терористичний акт: стріляла в спину дітям, взяла заручників, розстріляла шкільний автобус.

Раніше Об'єднане командування «Північ» попереджало про можливу провокацію зі сторони РФ, адже біля кордону з Чернігівською областю було помічено невідомих у піксельній формі. Після низки провокацій на території Брянської області Росії, до якої пропагандисти приплели українців, оперативне командування «Північ» зробило заяву. Зокрема військові застерегли ретельніше сприймати інформацію, яку поширює Росія.

Нагадаємо, що Росія також готує провокації на кордоні з невизнаним Придністров’ям. На кордоні з Молдовою не виключені провокації диверсійно-розвідувальних груп. 

Теги: росія пропаганда путін президент

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