Путін скликає екстрене засідання Ради безпеки РФ

Засідання Ради безпеки внепланово відбудеться 3 березня

На тлі ситуації у Брянській області РФ президент Володимир Путін екстрено скликає Раду безпеки. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Російська пропаганда вчинила чергову провокацію. Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що «українська ДРГ» нібито проникла на територію Брянської області та ледь не вчинила там терористичний акт: стріляла в спину дітям, взяла заручників, розстріляла шкільний автобус.

Раніше Об'єднане командування «Північ» попереджало про можливу провокацію зі сторони РФ, адже біля кордону з Чернігівською областю було помічено невідомих у піксельній формі. Після низки провокацій на території Брянської області Росії, до якої пропагандисти приплели українців, оперативне командування «Північ» зробило заяву. Зокрема військові застерегли ретельніше сприймати інформацію, яку поширює Росія.

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Нагадаємо, що Росія також готує провокації на кордоні з невизнаним Придністров’ям. На кордоні з Молдовою не виключені провокації диверсійно-розвідувальних груп.