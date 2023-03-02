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Новий фейк роспропаганди: українська ДРГ вбиває жителів села в Брянській області

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Новий фейк роспропаганди: українська ДРГ вбиває жителів села в Брянській області
фото з відкритих джерел

Російські джерела повідомляють, що українська ДРГ приблизно із 40 осіб нібито взяла заручників у селі Сушани Брянської області

Російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Про це повідомили російські пропагандисти. 

Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники 6 людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували.

Новий фейк роспропаганди: українська ДРГ вбиває жителів села в Брянській області фото 1

Обидва села в Брянській області, куди, за словами пропагандистів, проникли диверсанти, знаходяться прямо на кордоні з Україною. Між ними 20 хвилин на машині.

Новий фейк роспропаганди: українська ДРГ вбиває жителів села в Брянській області фото 2

За даними медіа, заручників захопили у селах Любечани та Сушани у Брянській області. Тасс із посиланням на «силові структури» пише, що йдеться про максимум шістьох заручників. Проте потім російські пропагандисти не змогли визначитися, яку ж саме неправду казати росіянам.

Прессекретарка губернатора Брянської області підтвердила телеканалу «Зірка» інформацію про диверсійно-розвідувальну групу у селі Сушани. За її словами, на території села працюють російські силові структури. Проте вона спростувала інформацію пропагандистів про взятих заручників.

Новий фейк роспропаганди: українська ДРГ вбиває жителів села в Брянській області фото 3

За словами Брянської влади, «українська ДРГ» не могла захопити в заручники шкільний автобус, тому що школярі зараз навчаються дистанційно, а школи не працюють.

Новий фейк роспропаганди: українська ДРГ вбиває жителів села в Брянській області фото 4

Але російські пропагандисти не зупинилися лише на цьому.

«Риа Новости» передає, що захоплення у селі Любечани відбулося у магазині. Readovka повідомляє, що диверсанти зайняли кілька житлових будинків. За інформацією Baza, у заручниках перебувають чоловік, жінка та двоє дітей. Shot стверджує, що серед захоплених – фельдшер, його нібито відвезли у невідомому напрямку.

Телеграм-канали пишуть про 40 або 50 диверсантів, які підірвали електропідстанції та газову станцію у Сушанах. ДРГ, за їх версією, взяла в заручники ціле село Сушани з населенням 180 людей.

Новий фейк роспропаганди: українська ДРГ вбиває жителів села в Брянській області фото 5

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук відреагував на фейк. Він спитав у російських пропагандистів, чи не є «українська ДРГ» насправді зеками «вагнерців», які втікли з тренувального табору та нищать місцеві села, і взагалі підставив під сумнів події, які нібито відбуваються в Брянській області.

Оперативне командування «Північ» попереджало про можливу провокацію зі сторони РФ, адже біля кордону з Чернігівською областю було помічено невідомих у піксельній формі.

Новий фейк роспропаганди: українська ДРГ вбиває жителів села в Брянській області фото 6

Після низки провокацій на території Брянської області Росії, до якої пропагандисти приплели українців, оперативне командування «Північ» зробило заяву. Зокрема військові застерегли ретельніше сприймати інформацію, яку поширює Росія.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни розповсюдили фейк, як вони нібито «захопили» танк Leopard із польськими найманцями всередині.

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