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Російські фейки про події в Брянській області: військові звернулися до українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські фейки про події в Брянській області: військові звернулися до українців
фото ілюстративне

Українцям радять ретельніше сприймати інформацію

Після низки провокацій заяв на території Брянської області Росії, до якої пропаганд пропагандисти приплели українців, оперативного командування «Північ» зробило заяву.

Зокрема військові застерегли ретельніше сприймати інформацію, яку поширює Рсоія.

«Ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ! Споживайте інформацію відповідально!», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували.

Теги: ворог росія військові заручники автобус

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