Російські фейки про події в Брянській області: військові звернулися до українців

Українцям радять ретельніше сприймати інформацію

Після низки провокацій заяв на території Брянської області Росії, до якої пропаганд пропагандисти приплели українців, оперативного командування «Північ» зробило заяву.

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Зокрема військові застерегли ретельніше сприймати інформацію, яку поширює Рсоія.

«Ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ! Споживайте інформацію відповідально!», – йдеться у заяві.

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Нагадаємо, сьогодні російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували.