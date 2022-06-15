Путін поговорив із Сі Цзіньпіном про Україну й виклав свою версію розмови

Кремль стверджує, що китайський лідер начебто підтримав агресію Росії

Президент РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови провели «ґрунтовний обмін думками» щодо широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного, повідомила пресслужба Кремля.

Російський диктатор також висловив «принципові оцінки щодо ситуації в Україні у ході «спеціальної військової операції». Пресслужба Путіна зазначила, що голова КНР відзначив «правомірність дій, що вживаються Росією, щодо захисту корінних національних інтересів перед лицем створених зовнішніми силами викликів її безпеки».

Порушувалися також питання подальшого розвитку військово-технічних зв'язків РФ та Китаю.

«Лідери констатували, що російсько-китайські відносини перебувають на безпрецедентно високому рівні та постійно вдосконалюються. Підтвердили прагнення до послідовного поглиблення всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії на всіх напрямках», – йдеться у повідомленні.

Під час обговорення ситуації на світовій арені «наголошувалося, що Росія та Китай, як і раніше, виступають з єдиних або дуже близьких позицій, послідовно відстоюють основні принципи міжнародного права, домагаються побудови справді багатополярної та справедливої системи міжнародних відносин».

Нагадаємо, що напередодні Китай узаконив військові операції за кордоном. Раніше Китай попередив світ про нову війну.

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, чи потрібна Україні підтримка Китаю у війні з Росією.

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