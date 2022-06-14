Тайваню приготуватися? Китай узаконив військові операції за кордоном

Приховування повного тексту директиви викликало занепокоєння у світової спільноти

Президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін підписав директиву, що регулює так звані «невоєнні» військові операції, пише Radio Free Asia (RFA).

Указ набирає чинності 15 червня 2022, але його повний текст влада КНР не оприлюднила. «Здебільшого він регулює основні принципи, організацію та командування, види операцій, оперативне забезпечення та політичну роботу, а також їх виконання військами, що забезпечує правову основу для військових операції», – йдеться у короткому звіті державного інформаційного агентства Китаю Сіньхуа.

За даними RFA, документ складається з 59 статей і шести розділів, у яких обґрунтовується проведення міжнародних збройних операцій для «підтримки національного суверенітету та регіональної стабільності».

Затвердження директиви, а також приховування її повного тексту викликало занепокоєння у світової спільноти через те, що Пекін може таким чином готувати підґрунтя для вторгнення на Тайвань під виглядом «спеціальної операції».

Річ у тім, що Тайвань ніколи не керувався Комуністичною партією Китаю (КПК) і не входив до складу Китайської Народної Республіки, а 23 мільйони жителів острова не бажають відмовлятися від свого суверенітету. Офіційний Пекін, зі свого боку, наполягає, що острів є частиною КНР.

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