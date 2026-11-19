Володимир Путін після переговорів із Трампом і Сі Цзіньпіном у Китаї пригрозив відповіддю на удари по Кримському мосту

Російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував удари по Кримському мосту, заявивши, що Росія відповість на атаки українських військових. Про це він сказав журналістам після тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, повідомляє «Главком».

За повідомленнями російських ЗМІ, Путін пообіцяв відповідь на удари по Керченській переправі, яка протягом останніх днів неодноразово зазнавала українських атак. Водночас він не уточнив, якими саме будуть дії Москви та коли їх можуть здійснити.

Заява пролунала після завершення переговорів лідерів Росії, США та Китаю на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 19 листопада. Під час спілкування з журналістами Путін також коментував війну проти України та відносини зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада Керченський міст зазнав чергової атаки. У районі переправи пролунали вибухи, а очевидці повідомляли про яскраві спалахи та проліт ракет. Окупаційна влада заявила про оцінювання завданих пошкоджень.

Також Росія тимчасово зупинила рух поїздів Керченським мостом. Міністерство транспорту РФ повідомило про припинення залізничного сполучення після нічного удару. Російська сторона тоді не уточнила, які саме конструкції переправи зазнали пошкоджень.

Раніше «Главком» звертав увагу, що Путін публічно проігнорував попередні удари по Кримському мосту. Перед відльотом до Китаю російський диктатор утримався від коментарів щодо пошкодження переправи. Згодом його речник Дмитро Пєсков повідомив, що Путін обговорював наслідки атаки з міністром транспорту РФ Дмитром Ядровим.

Крім того, у Кремлі пообіцяли відновити Кримський міст після повторних атак. Пєсков заявив, що російська влада має визначити план і терміни ремонтних робіт, а після відбудови переправа нібито стане кращою, ніж раніше.