Керченський міст перетворився на об'єкт для глузування

Українські фанати під час гри Ліги націй з Грузією заспівали пісню про Керченський міст. Про це повідомляє «Главком».

Українці переробили пісню італійської співачки Gala «Freed from Desire». Фанати заспівали «Kerch Bridge on fire! Your Defence is Terrified!».

KERCH BRIDGE ON FIREEEEEEEE YOUR DEFENCE IS TERRIFIED 💥🌉 Ukraine v Georgia this evening in Kosice, Slovakia https://t.co/t2IR5gsJw4 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 17, 2026

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці масштабної операції Сил оборони проти Кримського мосту.

За словами глави держави, операція тривала кілька тижнів і складалася із семи етапів. Її розробку та координацію здійснювала Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Під час фінального удару українські військові застосували безпілотники «Паляниця», ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 «Фламінго».

Раніше «Главком» аналізував технічні наслідки пошкодження арки Керченського мосту. Аркові прольоти розташовані над судноплавним каналом Керченської протоки, а їхнє руйнування може потребувати складних відновлювальних робіт.

Також «Главком» повідомляв про зупинення автомобільного та залізничного руху Керченським мостом після повторної атаки. Російська сторона заявляла про проведення оцінки пошкоджень.