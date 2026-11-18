Росія втратила важливий морський маршрут після удару по Керченському мосту

Після українських ударів по Кримському мосту 16 та 17 листопада 2026 року виникла загроза блокування руху великих торговельних і військових суден через Керченську протоку. Причиною стало обвалення металевих конструкцій автомобільної частини переправи безпосередньо у воду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, оприлюднені 17 листопада геолоковані знімки підтвердили руйнування прольоту автомобільного мосту та пошкодження його залізничної частини. Металева конструкція впала у воду, створивши потенційну перешкоду для судноплавства.

Обвалена конструкція перекрила єдиний глибоководний прохід через протоку. Великі торговельні та військові судна втратили можливість користуватися відповідним маршрутом до розчищення проходу.

Аналітики ISW також звернули увагу на можливі наслідки руйнування мосту для російської військової логістики. Переправа залишається одним із двох основних маршрутів постачання російського угруповання на півдні України.

Другим важливим напрямком є сухопутний маршрут трасою М-14, який проходить через окуповані території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

За оцінкою ISW, подальше обмеження використання Кримського мосту змусить російські війська активніше використовувати сухопутні шляхи, зокрема траси М-14 та М-18, що сполучає Харків із тимчасово окупованою Ялтою.

Окрім військового значення, Кримський міст використовували для перевезення продовольства, пального та інших товарів із Краснодарського краю на окупований півострів.

Після попередніх українських атак російські військові вже скоротили обсяги перевезень переправою. Зокрема, з 1 листопада 2026 року рух мостом для важких вантажівок заборонили.

На думку аналітиків, подальше пошкодження переправи послабить один із ключових маршрутів забезпечення російських військ у Криму та ускладнить підтримання окупаційного угруповання на півострові.

Нагадаємо, Україна завдала ударів по Кримському мосту дві ночі поспіль – 16 та 17 листопада. Після першої атаки металева арка автомобільної частини нахилилася, що було помітно на супутникових знімках.

Унаслідок повторного удару конструкція обвалилася разом із дорожнім прольотом. Пошкоджень також зазнала залізнична частина переправи.

Попри це, 18 листопада в мережі з'явилися кадри руху поїзда залізничною частиною мосту.