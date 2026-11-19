Сили оборони України в ніч проти 19 листопада завдали ракетного удару по Керченському мосту, який з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом. За даними українського військового командування, внаслідок атаки ракетами «Нептун» пошкоджено залізничне полотно переправи, а рух мостом перекрито. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, удару завдали ракетні війська із застосуванням берегових ракетних комплексів Військово-морських сил України «Нептун». Військові підтвердили ураження цілі та пошкодження залізничної частини Керченського мосту.

«Ціль уражено, рух мостом перекрито. Залізничне полотно пошкоджено», – йдеться у повідомленні Генерального штабу.

Керченський міст є одним із ключових логістичних маршрутів, якими російська армія забезпечує свої окупаційні угруповання на півдні України. Через переправу противник транспортує пальне, боєприпаси, військову техніку та інші матеріальні ресурси.

У Генштабі нагадали, що українські ракети «Нептун» уже застосовувалися для ураження важливих військових цілей Росії. Зокрема, у квітні 2022 року ракетами цього типу було уражено флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер «Москва», який згодом затонув.

Крім удару по Керченському мосту, Сили оборони підтвердили пошкодження ще трьох автомобільних переправ, які використовувалися для забезпечення російських військ.

Зокрема, 15 листопада українські військові уразили міст через річку Сіверський Донець поблизу Пришиба Луганської області, а також переправу через річку Міус у районі Таганрога Ростовської області РФ.

Ще один удар було завдано 14 листопада по мосту через Міуський лиман поблизу Лакедемонівки на Ростовщині. За результатами попередніх атак підтверджено пошкодження дорожнього полотна всіх трьох переправ.

У військовому командуванні наголошують, що систематичне ураження мостів та інших логістичних об'єктів ускладнює постачання російських військ. Пошкодження переправ змушує окупантів використовувати довші маршрути, що може призводити до затримок у доставленні боєприпасів, пального та техніки.

Генеральний штаб зазначив, що Сили оборони продовжуватимуть удари по військових об'єктах Росії в межах права України на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про повторну атаку на Керченський міст у ніч проти 19 листопада. У районі Керчі пролунали щонайменше вісім вибухів. Очевидці повідомляли про проліт ракет та яскраві спалахи поблизу переправи. На той момент інформації про характер нових пошкоджень ще не було.

Також Росія оголосила про припинення руху поїздів Керченським мостом після нічної атаки. Міністерство транспорту РФ підтвердило тимчасове зупинення залізничного сполучення, однак не уточнило, які саме конструкції переправи могли зазнати пошкоджень.

Крім того, «Главком» раніше проаналізував наслідки пошкодження аркових конструкцій Кримського мосту. Після атак 16 та 17 листопада з'явилися повідомлення про деформацію автомобільної арки та пошкодження дорожнього полотна. Фахівці звертали увагу на складність відновлення великих металевих конструкцій переправи.