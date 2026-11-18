У мережі з'явилися кадри руху поїзда залізничною частиною Кримського мосту після масштабної атаки. На відео, знятому з вагона, видно значні руйнування сусідньої автомобільної переправи. Зокрема, на ділянці мосту відсутні аркова конструкція та дорожній проліт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

На оприлюднених кадрах видно, як поїзд проїжджає повз пошкоджену частину мосту. За вікном вагона можна розгледіти залишки конструкцій автомобільної переправи, зокрема опори, обірвані металеві елементи та зруйновану ділянку дорожнього полотна.

Зокрема, на місці одного з дорожніх прольотів залишилися зруйновані металеві елементи та опори. Водночас частина автомобільного мосту, яка раніше проходила поруч із залізничною колією, на кадрах відсутня.

Попри масштабні пошкодження автомобільної переправи, залізничною частиною мосту вже проїжджають потяги. Оприлюднені кадри підтверджують можливість руху принаймні однією колією, однак не дозволяють встановити, чи відновлено залізничне сполучення в повному обсязі та без обмежень.

Нагадаємо, 17 листопада Сили оборони України провели завершальний етап масштабної операції з ураження Керченського мосту. Підготовка та реалізація операції тривали кілька тижнів.

За оприлюдненою інформацією, внаслідок ударів було зруйновано автомобільну частину переправи, зокрема одну з металевих арок та дорожній проліт під нею. Пошкоджень також зазнала залізнична частина мосту.

Операцію, яка складалася із семи етапів, розробила та координувала Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом Збройних сил України.

Спочатку українські військові систематично завдавали ударів по російських засобах протиповітряної оборони та інших військових об'єктах, пов'язаних із захистом переправи. Завершальним етапом стало безпосереднє ураження конструкцій мосту.

За словами президента України Володимира Зеленського, під час операції українські військові застосували різні види озброєння, зокрема «Паляницю», «Нептун», «Руту» та FP-5 «Фламінго».

Після атаки російська влада заявила про намір відновити пошкоджену переправу. Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Володимиру Путіну доповіли про ситуацію з мостом.

За словами Пєскова, російська сторона планує визначити послідовність і терміни відновлювальних робіт. Він також запевнив, що міст буде відбудовано.