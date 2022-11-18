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Путін вперше за час повномасштабної війни провів очну зустріч з Радбезом

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін вперше за час повномасштабної війни провів очну зустріч з Радбезом
Путін зібрав Радбез, аби обговорити вдосконалення цивільної оборони
фото з відкритих джерел

Рада безпеки РФ всі дев’ять місяців повномасштабної війни проводила зустрічі в онлайновому режимі

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін уперше з 21 лютого зібрав постійних членів Ради безпеки на очну нараду замість онлайн-формату. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«У нас сьогодні планове питання: МНС пропонує обговорити питання щодо вдосконалення цивільної оборони. Почнемо працювати», — заявив Путін на початку наради.

Фото та відео із зустрічі, які були викладені офіційною пресслужбою президента РФ, свідчать, що нарада відбулася у залі у Кремлі. У заході взяли участь заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, голова МЗС Сергій Лавров, директор ФСБ Олександр Бортніков, міністр оборони Сергій Шойгу та інші.

Путін вперше за час повномасштабної війни провів очну зустріч з Радбезом фото 1
Путін вперше за час повномасштабної війни провів очну зустріч з Радбезом фото 2
Путін вперше за час повномасштабної війни провів очну зустріч з Радбезом фото 3
Путін вперше за час повномасштабної війни провів очну зустріч з Радбезом фото 4

Остання нарада Ради безпеки такого типу пройшла дев'ять місяців тому, 21 лютого. Після цієї зустрічі Путін підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР», а уже 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін також проводив зустріч з Радою безпеки РФ 19 жовтня. Під час зустрічі учасники розглянули питання, пов'язані з нейтралізацією загроз національній безпеці в міграційній сфері та регулюванням міграційних процесів на користь соціально-економічного розвитку країни та суспільно-політичної стабільності. 

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Теги: путін

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