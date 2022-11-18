Путін вперше за час повномасштабної війни провів очну зустріч з Радбезом

Рада безпеки РФ всі дев’ять місяців повномасштабної війни проводила зустрічі в онлайновому режимі

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін уперше з 21 лютого зібрав постійних членів Ради безпеки на очну нараду замість онлайн-формату. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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«У нас сьогодні планове питання: МНС пропонує обговорити питання щодо вдосконалення цивільної оборони. Почнемо працювати», — заявив Путін на початку наради.

Фото та відео із зустрічі, які були викладені офіційною пресслужбою президента РФ, свідчать, що нарада відбулася у залі у Кремлі. У заході взяли участь заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, голова МЗС Сергій Лавров, директор ФСБ Олександр Бортніков, міністр оборони Сергій Шойгу та інші.

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Остання нарада Ради безпеки такого типу пройшла дев'ять місяців тому, 21 лютого. Після цієї зустрічі Путін підписав укази про визнання «незалежності» «ДНР» та «ЛНР», а уже 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін також проводив зустріч з Радою безпеки РФ 19 жовтня. Під час зустрічі учасники розглянули питання, пов'язані з нейтралізацією загроз національній безпеці в міграційній сфері та регулюванням міграційних процесів на користь соціально-економічного розвитку країни та суспільно-політичної стабільності.

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