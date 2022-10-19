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Путін сьогодні збирає Радбез: які питання розглянуть

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін сьогодні збирає Радбез: які питання розглянуть
фото з відкритих джерел

На Радбезі РФ розглянуть питання, пов'язані з нейтралізацією загроз національній безпеці в міграційній сфері

Сьогодні, 19 жовтня, у РФ відбудеться засідання Ради Безпеки, яке диктатор Володимир Путін проведе дистанційно – в режимі відеоконференції. Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на пресслужбу Кремля.

«Планується розглянути питання, пов'язані з нейтралізацією загроз національній безпеці в міграційній сфері та регулюванням міграційних процесів на користь соціально-економічного розвитку країни та суспільно-політичної стабільності», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що з доповіддю виступить заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, який очолює комісію щодо вдосконалення міграційної політики. 

Раніше Медведєв на засіданні згаданої комісії говорив про необхідність «усунути серйозні загрози, зумовлені поточною обстановкою», посиливши в'їзний контроль та внормувавши правила щодо перебування на території країни-агресора. 

Нагадаємо, раніше анонсуючи Радбез, Пєсков зазначив, що в самому факті наради немає нічого незвичайного. Востаннє Путін проводив нараду Ради безпеки 10 жовтня.

Додамо, що 17 жовтня у Московській області та Москві заявили про завершення часткової мобілізації.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

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Теги: окупанти росія війна путін

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