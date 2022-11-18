Арестович повідомив, коли Путіну «зламається хребет»

Арестович: «Одного разу вузел розв'яжеться і хребет зламається. Це буде лютий-березень, швидше за все»

Радник Офісу президента Олексій Арестович зробив невтішний прогноз для росіян на полі бою. Він заявив заявив, що російське командування досі не навчилося воювати, а «хребет» Росії зламається вже через кілька місяців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На переконання Арестовича, розвиток війни цілком очевидний на декілька місяців вперед. І він невтішний для росіян.

«Ці придурки, які не вміють воювати, як і раніше будуть доводити російську армію і суспільство до стану повної неспроможності. Одного разу вузел розв'яжеться і хребет зламається. Це буде лютий-березень, швидше за все, за моїми роздумами і оцінками. І падіння режиму всередині зробить всю цю роботу, яку не хоче робити Захід, яку так важко й нудно робимо ми», – сказав Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Радник Банкової наголосив, що путінський режим не може існувати у такому виді після того, що він накоїв, передусім із самою Росією. «Я не здивуюся, якщо після того, як Росія впаде зсередини, Захід вийде і скаже: «Так, ми цього й домагалися». І що ж ти їм скажеш? Точніше, як це спростувати?», – додав Арестович.

Нагадаємо, триває 268-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.