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«Кухар Путіна» уже вербує працівників підприємств на війну

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Кухар Путіна» уже вербує працівників підприємств на війну
Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин вербує найманців
фото з відкритих джерел

Працівників промислових підприємств будуть залучати до військових зборів на базі ПВК «Вагнер»

У Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК «Вагнер» терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати. Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату.

По завершенню зборів учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою кампанією.

Як відомо, власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», продовжив формування паралельних військових структур у Білгородській та Курській областях, хоча загрози сухопутного вторгнення України на територію Росії немає.

Пригожин останніми місяцями почав активно критикувати військове керівництво Росії на тлі масових провалів армії РФ в Україні.

Повідомлялося, що ПВК «Вагнер» оголосила про створення Центрів «підготовки та управління народним ополченням» у Курській і Бєлгородській областях. 

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Теги: ПВК Вагнера війна росія Україна

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