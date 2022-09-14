Путін вже програв. Західні експерти оцінили всі сценарії, які залишилися у Кремля

Західні медіа прогнозують неминучу поразку армії Путіна в Україні

Будь-який із доступних Росії сценаріїв продовження війни призведе до краху. Про це свідчать прогнози експертів у західних ЗМІ.

Аналітики Reuters та інших західних видань моделюють подальший перебіг військової кампанії. Вони сходяться в одному: переламати хід війни Кремлю не під силу.

Підхід до війни

Враховуючи втрати останніх тижнів, як пише The Washington Post, Збройні сили РФ потребують перегрупування і нового, більш реалістичного підходу до «спецоперації». Головні питання: звідки взяти нову техніку і як заповнити лави армії – наразі ці питання не вирішені.

Мобілізація

Навіть у випадку всеросійської мобілізації пройдуть місяці, перш ніж її результати відчують на фронті, зазначає експосол Британії у Росії Тоні Брентон в інтерв'ю Reuters. Більше того, мобілізація унеможливить риторику про «спеціальну операцію», адже загальний заклик – перехід у військовий режим. А війну проти частини одного народу пояснити буде складно.

Більше цілей для ракет

Росія дедалі частіше б'є по інфраструктурі. Постраждали енергомережа Харківської та сусідніх Сумської та Полтавської областей, стільникові мережі та інфраструктура водоканалу. Але Україна пристосувалася швидко виправляти ушкодження. Для відновлення інтернет-з'єднання Україна використовує систему супутників компанії Маска Starlink.

Ставка на «сувору зиму»

Як ми писали, на Європу чекає сувора зима: надвисокі комунальні рахунки, брак енергоносіїв. Швидко перебудувати індустрію континенту складно. На цьому фоні ЄС стає дедалі складніше продовжувати допомагати Україні в колишніх обсягах. Тим не менш, країни ЄС поки що тверді в цих намірах.

Ядерна зброя

Використання ядерної зброї експерти вважають малоймовірним. «Не зможе ядерна зброя дати конкретний і відчутний результат, водночас США не зможуть не вдарити у відповідь. Не думаю, що Путін та його оточення настільки суїцидально налаштовані», – каже Бен Ходжес, відставний американський генерал.

Нагадаємо, як зазначається у публікації Bloomberg, успішний та швидкий контрнаступ України відкриває можливості, про які мало хто думав, коли РФ вторглася в Україну в лютому: російська армія може бути розгромлена, не можна виключати навіть раптовий крах Росії.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал.