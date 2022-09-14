Армія Путіна почала сипатися. Розвідка назвала головні проблеми військових РФ

Окупанти пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь в бойових діях в Україні

Окупанти масово відмовляються від участі в бойових діях

Військові частини РФ скасовують відправку підрозділів в Україну через масові відмови особового складу брати участь у бойових діях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У частинах і з’єднаннях, які перебувають на території РФ, скасовують заплановані відправки особового складу в Україну. Причина – масова відмова від участі в бойових діях.

Як повідомляється, військовослужбовці 5 окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде), які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь в бойових діях в Україні, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг (вислуга років – рік за три, статус ветерана тощо). Особовому складу бригади, який перебуває в Україні, надають відпустки виключно за сімейними обставинами (смерть близьких родичів).

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергову перехоплену розмову загарбників. У ній окупант розповів сестрі, що його підрозділ має великі втрати. За його словами, бійців залишилося як «навчальний клас». При цьому загарбник заявив, що поранені підривають себе на полі бою, бо розуміють, що за ними не повернуться.