The Washington Post: Як поразка на Харківщині вдарить по Путіну

Подальші здобутки України завдадуть додаткових ударів по моральному духу росіян

Проблеми з військами та матеріально-технічним забезпеченням, а також втрати техніки можуть обмежити Кремль від спроб наступу і зосередити окупантів на намірах втримати території, які вони уже загарбали. На думку військових аналітиків, Путін може зазнати додаткових поразок. Про це йдеться у статті The Washington Post.

Ситуація з поразкою армії РФ на Харківщині стала сюрпризом для президента Росії Володимира Путіна. Кремлівський диктатор зараз стикається з перешкодами в поповненні зруйнованих рядів і погіршеного оснащення своїх військових у тій мірі, яка б дозволила Росії знову здобути ініціативу на полі бою.

ЗСУ наразі ж отримали можливість звільнити більше територій до того, як настане зима. Подальші здобутки України – особливо навколо тимчасово окупованого міста Херсон – завдадуть додаткових ударів моральному духу росіян і посилять тиск на Путіна, який уже стикається із закликами жорстко налаштованих росіян оголосити загальну мобілізацію, що може бути політично токсичним для його режиму.

Що не так в армії окупантів

Швидкий крах російського фронту навколо Харкова в останні дні «віддзеркалює структурні проблеми з живою силою та низький моральний дух у перенапруженій російській армії», сказав американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу (CNA) Майкл Кофман.

«Підхід російських військових є принципово неприйнятним», – сказав Кофман. – Російські сили стикаються з виснаженням, проблемами утримання та постійним зниженням боєздатності».

«Часткова мобілізація» в Росії може дати поштовх для наступу у наступному році, вважає Кофман, але Росії в короткостроковій перспективі не вистачає сил, щоб захистити загарбану територію на півдні України, а також досягти будь-яких істотних успіхів на східному Донбасі.

Генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армією США в Європі, сказав, що російські військові досягли моменту, коли атакуюча сила більше не може йти вперед. І до цього їх підштовхнули успіхи ЗСУ.

«Те, що відбувається зараз, є кульмінацією кількох місяців справді напруженої роботи, планування та підготовки українським Генеральним штабом, щоб порушити логістику Росії, знищити командні пункти, знищити їхню артилерію та боєприпаси – щоб послабити їх, щоб вони були вразливі для контратаки», – сказав Ходжес. За його словами, зараз головне: «Чи зможуть українці це витримати?».

Західні партнери України продовжуватимуть надсилати зброю та розвіддані до Києва, щоб дати можливість українським силам продовжувати наступ, але підтримувати рух вперед, не втрачаючи темпу, все одно буде складно. Однак наявність великої кількості зовнішніх партнерів має допомогти Києву.

«У росіян не тільки проблеми з живою силою та бажанням воювати, у них насправді немає союзників», – сказав Ходжес.

Українські військові, ймовірно, зосередяться на окупованому Херсоні, де рашисти захищають вразливу смугу території на східному березі річки Дніпро. Росія перекинула елітні підрозділи в цей район для оборони своїх позицій, що може ускладнити боротьбу для українців, кажуть аналітики.

Наразі ж тиск на Москву зростає, бо бойовики-сепаратисти починають повстання, а російські військові частини відступають.

Чому армія РФ провалилася на Харківщині

Американські офіційні особи розглядають невдачі Росії на північному сході України як щось, що було лише «питанням часу», враховуючи багатомісячну неспроможність Кремля організувати, командувати, оснастити та підтримувати свої сили на полі бою, і зростаючий арсенал зброї України, отриманий від Заходу.

Швидкий відступ навколо Харкова також коштував Росії критичного обладнання, яке буде важко замінити. За попередніми оцінками Якуба Яновського, військового аналітика та автора звіту про втрати техніки в блозі Oryx, Росія втратила 40 танків, 50 машин піхоти, 35 броньованих машин і два реактивні літаки.

Офіційні особи США підрахували, що з лютого втрати Росії становлять до 80 тис. осіб, у тому числі понад 15 тис. загиблих.

Нагадаємо, Росія майже напевно дедалі частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран та Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються. Як відомо, Росія намагається поповнити втрати в Україні зеками, наркоманами та алкоголіками.

Тим часом ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною – «Південь».