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Путін знайшов нових союзників? Головні заяви диктатора

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін знайшов нових союзників? Головні заяви диктатора
Диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито завжди готова до міжнародних розмов
фото: Associated Press

Диктатор звинуватив Вашингтон у тому, що Росія розпочала війну в Україні

Сьогодні російський диктатор Володимир Путін вчергове відзначився цинічними заявами, а також спробував знайти нових союзників. Про це він заявив на церемонії вручення вірчих грамот послам.

Почав Путін з того, що зараз у світі склалася «непроста» ситуація. Проте, за його словами, Росія відкрита для конструктивного партнерства з усіма країнами без винятку та не має наміру ізолюватися. Ба більше: РФ не має упереджених чи ворожих намірів до будь-яких країн.

«Підкреслю, що Росія відкрита для конструктивного партнерства з усіма без винятку країнами. Ми не збираємося ні від кого ізолюватися, не маємо упереджених і, тим більше ворожих намірів до будь-кого», – цинічно зазначив Путін.

Володимир Путін зазначив, що Росія та США переживають зараз глибоку кризу дипломатичних відносин. Крім цього, він звинуватив Євросоюз в ініціювання геополітичного протистояння з Росії. Диктатор згадав, що він нібито сподівається на відновлення відносин із європейськими країнами, а також із США «на принципах рівності та поваги».

«Використання США у своїй зовнішній політиці таких інструментів, як підтримка так званих «кольорових революцій», підтримка «держперевороту» в Києві у 2014 році, зрештою і призвела до сьогоднішньої «української кризи» і додатково зробила свій негативний внесок у деградацію російсько-американських відносин», – заявив диктатор.

Путін наголосив, що двосторонні контакти РФ та Норвегії зведені зараз до мінімуму, адже це не відповідає інтересам двох народів. Після цього він висловив сподівання, що Данія підтримає пропозицію РФ про створення комісії для з'ясування обставин надзвичайних подій на «Північних потоках».

Президент держави-агресора назвав несподівану країну, з якою хоче розвивати відносини. Путін заявив, що Сирія – «надійний партнер та союзник» Російською ФедераціЇ. За його словами, Кремль також хоче всебічно розвивати відносини з Північною Македонією, а також має намір «активно проводити виважену багатовекторну зовнішню політику». РФ має намір поглиблювати співпрацю із Зімбабве, у тому числі розвивати промислову кооперацію.

Наостанок Володимир Путін відзначив особливе становище РФ як самобутньої держави-цивілізації.

Заначимо, що диктатор Путін проведе 5 квітня засідання Ради Безпеки, де будуть розглянуті питання «забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки» на тимчасово захоплених територіях України.

Нагадаємо, що ексофіцер російських спецслужб розповів таємниці Путіна. Раніше ЗМІ повідомили, що Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні.

Теги: росія путін

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