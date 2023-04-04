Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні – ЗМІ

Володимир Путін має параною та постійно переживає через те, що може померти

Президент РФ Володимир Путін потрапив до Центральної клінічної лікарні у квітні 2022 року, після того, як Україна відмовилася капітулювати у війні та розбила російську армію так, що вона була змушена вивести війська з-під Києва. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Про це стало відомо з інтерв'ю капітана Федеральної служби охорони (ФСО) Гліба Каракулова. За словами офіцера, який був інженером в Управлінні президентського зв'язку з 2009 року, особливих проблем зі здоров'ям, крім вікових, Путін не мав. Крім того, диктатор уважно стежить за своїм станом і проходить регулярні медичні перевірки, а всі, хто з ним працюють, сидять на карантинах і складають ПЛР-тести «чи не по кілька разів на день».

«У Путіна щорічні медичні перевірки. <…> Зазвичай ми заздалегідь знаємо, що у ЦКЛ потрібно поставити зв'язок. А тут це було якось несподівано і не в той час, коли зазвичай. Зазвичай ця диспансеризація наприкінці літа чи початку осені. А того року була у квітні. Просто я був у пулі «чистих» у 2022 році на 9 травня. Я мав сідати на карантин умовно завтра, а мені сьогодні кажуть: «Терміново, ти нікуди не йдеш, <…> ти поїдеш зараз до ЦКЛ», – розповів Каракулов.

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Примітно, що приблизно в цей час головне відомство з цензури в Росії Роскомнадзор почав збирати інформацію про публікації, присвячені здоров'ю президента Путіна.

При цьому Каракулов не підтвердив чутки про смертельну хворобу Путіна, зазначивши, що, наскільки йому відомо, «нічого такого надкритичного» зі здоров'ям у російського диктатора немає, проте Путін має серйозні страхи з цього приводу.

Також, за словами офіцера, Путін побоюється за своє життя. Наприклад, у жовтневій поїздці на саміт до Казахстану він зажадав поставити спецзв'язок не в кабінеті або в переговорній кімнаті в посольстві, як це бувало раніше, а в бомбосховищі. Каракулов пояснює такі заходи «параноєю».

На проблеми, скоріше, з психічним, ніж із фізичним здоров'ям у Путіна, вказує і те, що в кожне закордонне відрядження він бере з собою переговорну кабіну – куб заввишки 2,5 метри, звідки може здійснювати захищені телефонні дзвінки.

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За словами Каракулова, крім цього, робочі кабінети в усіх резиденціях Путіна однакові, щоб по телетрансляції не можна було зрозуміти, де президент перебуває в даний момент. Як розповів офіцер, Путін вдає, що переміщається між містами, відправляючи під камери порожній літак із Сочі, «щоб заплутати іноземні розвідки», а сам при цьому залишається у резиденції «Бочарів струмок».

У квітні видання «Проект» з'ясувало, що президента регулярно супроводжують близько 10 лікарів, зокрема фахівці з раку щитовидної залози. Серед постійних членів медичної бригади – реаніматолог Дмитро Вербовий, отоларингологи Олексій Щеглов та Ігор Єсаков, а також хірург Євген Селіванов. У розслідуванні також говорилося, що Путін вдається до нетрадиційних методів лікування, зокрема приймає ванни з крові рогів оленів за рекомендацією міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Нагадаємо, що ЗМІ розповіли про хворобу Путіна. Видання The Mirror припустило, що російський диктатор страждає на болі. Про хвороби Путіна повідомляв й керівник ГУР Кирило Буданов: за його словами, Володимир Путін скоро може померти.