Ексофіцер розповів таємниці Путіна: чи має він двійників, смертельну хворобу та де його бункер

Володимир Путін боїться, що його можуть вбити під час закордонного відрядження

Диктатор Володимир Путін перебуває в інформаційному вакуумі

Президент РФ Володимир Путін насправді не користується Інтернетом, дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року, дав інтерв'ю журналістам і розповів, яким є насправді очільник Кремля Володимир Путін та які таємниці він має.

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Путін з телевізора і справжній Путін

«За словами колишнього офіцера Федеральної служби охорони, «телевізійний» Путін нічим не відрізняється від реального. Манера поведінки, манера триматися, яку диктатор демонструє по телевізору, відповідає реальному життю.

«Але будь-яке інше спілкування, свідком якого я був, було дійсно у рамках пристойності. Я б не сказав, що Путін надагресивний, нічого такого не було», – зауважив Каракулов.

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Путін не користується Інтернетом

Ексофіцер Каракулов підтвердив твердження, що російський диктатор узагалі не користується Інтернетом. Як Каракулов розповів, за весь час своєї роботи він не бачив Путіна з мобільним телефоном. Спецслужби приносять йому «секретні течки», у яких інформація представлена в друкованому вигляді. За його словами, російський президент дійсно перебуває у певному «інформаційному вакуумі».

«Усю інформацію, яку він (Путін – «Главком») отримує, надають люди, які безпосередньо є близькими до нього», – заявив Каракулов.

Також він зауважив, що Путін дивиться лише російське телебачення. Навіть під час закордонних візитів він вимагає наявності російських телеканалів, щонайменше 4.

Чи правда, що Путін смертельно хворий?

До 2020 року Путін дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи, як розповів Каракулов, Путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження.

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«У контексті здоров'я у нього (Путіна – «Главком»), мабуть, набагато краще, ніж в інших людей його віку», – сказав заявив колишній спецслужбовець.

Каракулов, що Путін постійно перебуває на карантині. Багато з його працівників не розуміють, чому він досі сидить на ізоляції, якщо коронавірус уже «притих». Тим більше, їх заставляють вакцинуватися і також перебувати на карантині, а ПЦР-тести вони здають мало не декілька раз на добу.

Бункери Путіна

Каракулов розповів, що російський диктатор від недавнього часу вимагає бомбосховища під час закордонних візитів. Зокрема, він пригадав поїздку Путіна до Казахстану на саміт. Він вважає, що російський диктатор дійсно боїться, що його можуть вбити за кордоном.

«А для чого ще бомбосховища? Я так розумію, що він боїться (бути вбитим – «Главком»)», – підкреслив ексофіцер.

На проблеми, скоріше, з психічним, ніж із фізичним здоров'ям у Путіна, вказує і те, що в кожне закордонне відрядження він бере з собою переговорну кабіну – куб заввишки 2,5 метри, звідки може здійснювати захищені телефонні дзвінки.

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Двійники Путіна

Колишній офіцер Федеральної служби охорони вважає, що Путін колись і Путін зараз – це дві різні людини. Втім, він не підтверив і не спростував чутки про двійників очільника Путіна.

«Якщо фізично – це одна людина, то за поведінкою та іншим моментами – це дві різні людини. Зараз він дуже закрився, захистив себе від усього світу усіма можливами бар'єрами. Тим самим карантином, відсутністю інформації, комунікацій із зовнішнім світом. У моєму розумінні в 21 столітті нормальна людина не могла допустити цю війну», – вважає Каракулов.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні.

Раніше ЗМІ розповіли про хворобу Путіна. Видання The Mirror припустило, що російський диктатор страждає на болі. Про хвороби Путіна повідомляв й керівник ГУР Кирило Буданов: за його словами, Володимир Путін скоро може померти.