Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ексофіцер розповів таємниці Путіна: чи має він двійників, смертельну хворобу та де його бункер

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ексофіцер розповів таємниці Путіна: чи має він двійників, смертельну хворобу та де його бункер
Володимир Путін боїться, що його можуть вбити під час закордонного відрядження
фото з відкритих джерел

Диктатор Володимир Путін перебуває в інформаційному вакуумі

Президент РФ Володимир Путін насправді не користується Інтернетом, дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року, дав інтерв'ю журналістам і розповів, яким є насправді очільник Кремля Володимир Путін та які таємниці він має.

Путін з телевізора і справжній Путін

«За словами колишнього офіцера Федеральної служби охорони, «телевізійний» Путін нічим не відрізняється від реального. Манера поведінки, манера триматися, яку диктатор демонструє по телевізору, відповідає реальному життю.

«Але будь-яке інше спілкування, свідком якого я був, було дійсно у рамках пристойності. Я б не сказав, що Путін надагресивний, нічого такого не було», – зауважив Каракулов.

Путін не користується Інтернетом 

Ексофіцер Каракулов підтвердив твердження, що російський диктатор узагалі не користується Інтернетом. Як Каракулов розповів, за весь час своєї роботи він не бачив Путіна з мобільним телефоном. Спецслужби приносять йому «секретні течки», у яких інформація представлена в друкованому вигляді. За його словами, російський президент дійсно перебуває у певному «інформаційному вакуумі».

«Усю інформацію, яку він (Путін – «Главком») отримує, надають люди, які безпосередньо є близькими до нього», – заявив Каракулов.

Також він зауважив, що Путін дивиться лише російське телебачення. Навіть під час закордонних візитів він вимагає наявності російських телеканалів, щонайменше 4.

Чи правда, що Путін смертельно хворий?

До 2020 року Путін дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи, як розповів  Каракулов, Путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження. 

«У контексті здоров'я у нього (Путіна – «Главком»), мабуть, набагато краще, ніж в інших людей його віку», – сказав заявив колишній спецслужбовець.

Каракулов, що Путін постійно перебуває на карантині. Багато з його працівників не розуміють, чому він досі сидить на ізоляції, якщо коронавірус уже «притих». Тим більше, їх заставляють вакцинуватися і також перебувати на карантині, а ПЦР-тести вони здають мало не декілька раз на добу.

Бункери Путіна

Каракулов розповів, що російський диктатор від недавнього часу вимагає бомбосховища під час закордонних візитів. Зокрема, він пригадав поїздку Путіна до Казахстану на саміт. Він вважає, що російський диктатор дійсно боїться, що його можуть вбити за кордоном.

«А для чого ще бомбосховища? Я так розумію, що він боїться (бути вбитим – «Главком»)», – підкреслив ексофіцер. 

На проблеми, скоріше, з психічним, ніж із фізичним здоров'ям у Путіна, вказує і те, що в кожне закордонне відрядження він бере з собою переговорну кабіну – куб заввишки 2,5 метри, звідки може здійснювати захищені телефонні дзвінки.

Двійники Путіна

Колишній офіцер Федеральної служби охорони вважає, що Путін колись і Путін зараз – це дві різні людини. Втім, він не підтверив і не спростував чутки про двійників очільника Путіна. 

«Якщо фізично – це одна людина, то за поведінкою та іншим моментами – це дві різні людини. Зараз він дуже закрився, захистив себе від усього світу усіма можливами бар'єрами. Тим самим карантином, відсутністю інформації, комунікацій із зовнішнім світом. У моєму розумінні в 21 столітті нормальна людина не могла допустити цю війну», – вважає Каракулов.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомили, що Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні.

Раніше ЗМІ розповіли про хворобу Путіна. Видання The Mirror припустило, що російський диктатор страждає на болі. Про хвороби Путіна повідомляв й керівник ГУР Кирило Буданов: за його словами, Володимир Путін скоро може померти. 

Теги: росія диктатор путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр з позивним Фортуна – колишній скінхед. Живе в Україні з 2017 року
Хто влаштував «брянські заворушення». Інтерв’ю з начштабу Російського добровольчого корпусу Інтерв’ю
3 квiтня, 14:50
Російські окупанти захопили ЗАЕС у березні 2022 року
Окупанти почали вивозити із Запорізької АЕС обладнання
13 березня, 07:18
фото: wsj.com
Велика сімка виступає проти зниження стелі цін на російську нафту – WSJ
16 березня, 13:12
СБУ повідомила жінці про підозру і затримала
СБУ викрила в Івано-Франківську лікарку, що захоплювалася російськими терористами
24 березня, 07:14
Китайський лідер планує обговорити схеми ухилення від санкцій – ISW
Китайський лідер планує обговорити схеми ухилення від санкцій – ISW
18 березня, 05:27
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі та багато руйнувань (фото)
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є загиблі та багато руйнувань (фото)
15 березня, 19:48
Путін відвідав Маріуполь уночі
Візит Путіна до Маріуполя: диктатор зустрівся з мародерами
19 березня, 16:44
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
24 березня, 18:53
Обстріл Слов’янська: вже відомо про десятки поранених (фото, відео)
Обстріл Слов’янська: вже відомо про десятки поранених (фото, відео)
27 березня, 12:38

Соціум

Поцілунки та обійми. Як Дуда Зеленську зустрічав: емоційне відео
Поцілунки та обійми. Як Дуда Зеленську зустрічав: емоційне відео
Ексофіцер розповів таємниці Путіна: чи має він двійників, смертельну хворобу та де його бункер
Ексофіцер розповів таємниці Путіна: чи має він двійників, смертельну хворобу та де його бункер
Три країни Середньої Азії скасували гастролі російських артистів
Три країни Середньої Азії скасували гастролі російських артистів
Хотів почути правду: жителя Росії заарештовано за користування приймачем
Хотів почути правду: жителя Росії заарештовано за користування приймачем
Суд арештував підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову
Суд арештував підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову
Дональд Трамп постане перед судом: у чому звинувачують експрезидента США
Дональд Трамп постане перед судом: у чому звинувачують експрезидента США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні – ЗМІ
32K
У Хмельницькому б'ють на сполох: московські попи незаконно вивозять майно з храму
19K
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі: Китай миттєво відреагував
11K
Росія хоче відкрити другий фронт? Головний розвідник Путіна зробив тривожну заяву
8223
Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. Хто з українських мільярдерів потрапив у топ

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
Сьогодні, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту