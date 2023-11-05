Рада ОБСЄ проведе засідання в Північній Македонії: названо мету зустрічі

Однією з тем засідання Ради міністрів ОБСЄ буде війна в Україні

Нарада пройде у Скоп'є з 30 листопада до 1 грудня

Рада міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) проведе засідання в Північній Македонії наприкінці 2023 року. Війна в Україні стане однією з ключових тем для обговорення. Про це йдеться на сайті ОБСЄ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Рада міністрів ОБСЄ збереться у Скоп'є, столиці Північної Македонії, з 30 листопада до 1 грудня», –йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що щорічна зустріч міністрів закордонних справ 57 держав-учасниць ОБСЄ відбудеться на запрошення чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очікується, що однією з тем наради буде війна в Україні.

Як повідомлялося, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт заявив, що війна Росії проти України триває вже у 200 разів довше, ніж прогнозувала країна-агресорка.

До слова, 16 жовтня цьогоріч до Києва із робочим візитом прибув міністр закордонних справ Північної Македонії і глава ОБСЄ Буяр Османі.