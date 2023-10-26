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Десантники показали, як «задвохсотили» окупантів дронами (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Десантники показали, як «задвохсотили» окупантів дронами (відео)
фото: скрін із відео

Українські захисники використовують FPV-дрони та безпілотники Mavic зі скидами, які «не дозволяють ворогу сховатися ні в посадках, ні в норах»

Сили оборони України за допомогою дронів-камікадзе і безпілотників Mavic знищують окупантів, які намагаються ховатися в посадках. Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

«Оператори дронів 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ щоденно нищать окупантів на одній з найгарячіших ділянок фронту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військові використовують для цього FPV-дрони та безпілотники Mavic зі скидами, які «не дозволяють ворогу сховатися ні в посадках, ні в норах».

«Ті з окупантів, кому все ж пощастить вижити, зі страхом слухають повітря – коли наступного разу по їхню душу із загрозливим дзижчанням знову прилетить українська помста», – додали військові.

Нагадаємо, триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.  За добу ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вчора російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Григорівка, Верхньокам’янське, Хромове, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське, Володине Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка Запорізької області; Зміївка, Берислав, Новоберислав, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Теги: війна окупанти ЗСУ безпілотник

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