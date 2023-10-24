У Маріуполі будівельники знайшли стихійне поховання (фото)

У стихійних та братських могилах лежать тисячі загиблих від російських обстрілів людей, а тіла ще багатьох залишаються під руїнами їхніх будинків

Люди ховали вбитих сусідів, знайомих чи родичів прямо у дворах, чи парках

У тимчасово окупованому Маріуполі найняті загарбниками будівельники в ході земляних робіт знайшли стихійне поховання, зроблене на початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомила Маріупольська міська рада у Телеграмі.

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«У Приморському парку російські будівельники наткнулися на чергові стихійні поховання. Їх робили маріупольці під час блокади навесні 2022 року, коли російські війська нещадно обстрілювали місто. Таких стихійних поховань сотні по всьому місту. Адже люди ховали вбитих сусідів, знайомих чи родичів прямо у дворах, чи парках», – ідеться в повідомленні.

У таких стихійних та братських могилах лежать тисячі загиблих від російських обстрілів людей, а тіла ще багатьох залишаються під руїнами їхніх будинків.

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Як раніше повідомлялося, за різними оцінками за час блокади Маріуполя в місті загинули близько 22-х тисяч українських громадян.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупований Маріуполь продовжують з'їжджатися російські мігранти із Середньої Азії. Наразі місто переповнене росіянами, чеченцями та дагестанцями, які приїхали на заробітки.