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США та ЄС обговорюють з Україною можливість переговорів із РФ – NBC News

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США та ЄС обговорюють з Україною можливість переговорів із РФ – NBC News
У жовтні Володимир Зеленський взяв участь у засіданні «Рамштайну» в Брюсселі
фото з відкритих джерел

Ведеться обговорення того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди з РФ

Офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією. Про це повідомляє NBC News, посилаючись на слова одного чинного високопоставленого американського чиновника і одного колишнього високопоставленого чиновника США, знайомих із дискусіями.

За даними видання, чиновники розповіли, що розмови включали дуже широке обговорення того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди з РФ. Деякі з обговорень, які чиновники назвали делікатними, відбулися минулого місяця під час зустрічі представників понад 50 країн, що підтримують Україну, в тому числі членів НАТО, відомої як Контактна група з питань оборони України.

Ці обговорення є відображенням військової ситуації в Україні та політичної ситуації в США і Європі, зазначили посадовці.

Переговори розпочалися на тлі занепокоєння американських і європейських чиновників тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні. Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані тим, що сили України вичерпуються, тоді Росія має, здається, нескінченні запаси. 

Уряд США також занепокоєний тим, що війна РФ проти України привертає менше уваги громадськості, ніж війна між Ізраїлем і ХАМАС. Чиновники побоюються, що така зміна може ускладнити надання додаткової допомоги для Києва. 

Деякі американські військові чиновники в приватних розмовах почали використовувати термін «патова ситуація» для опису війни РФ проти України, а деякі кажуть, що все може звестися до того, яка сторона зможе найдовше утримувати військову силу. Жодна зі сторін не робить значних успіхів на полі бою у протистоянні, яке деякі американські чиновники зараз описують як війну за сантиметри. У приватних розмовах посадовці також заявляють, що Україна, ймовірно, має час до кінця року або невдовзі після цього, перш ніж розпочнуться більш термінові дискусії про мирні переговори. Американські посадовці поділилися своїми думками щодо таких термінів з європейськими союзниками.

«Будь-які рішення щодо переговорів має приймати Україна. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати рішуче підтримувати Україну, яка захищає свою свободу і незалежність від російської агресії», – заявила речниця Ради національної безпеки США Едріенн Вотсон. 

Представник адміністрації Байдена також зазначив, що США брали участь разом з Україною в обговоренні рамок мирного саміту, але додав, що Білому дому «нічого не відомо про будь-які інші розмови з Україною про переговори на цей час».

До слова, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не веде жодних таємних переговорів з країною-агресором

Теги: війна росія Європа переговори Україна США

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