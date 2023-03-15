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«Рамштайн-10»: партнери розпочали зустріч з оборони України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Рамштайн-10»: партнери розпочали зустріч з оборони України
фото: Олексій Резніков/Твіттер

Десята зустріч у форматі «Рамштайн» розпочалась близько 14:00 за київським часом

Сьогодні, 15 березня, розпочалася десята зустріч контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Цього разу обговорення відбувається онлайн. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

««Рамштайн» 10 починається. Цього разу зустрічаємося онлайн. Залишайтеся на зв'язку!», – написав Резінков.

Десята зустріч у форматі «Рамштайн» розпочалась близько 14:00 за київським часом.

Раніше зазначалося, що наступна, одинадцята, зустріч партнерів відбудеться у квітні на німецькій авіабазі до річниці роботи контактної групи.

Передодні зустрічі міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Міністри обговорили потреби України.

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Теги: США зброя військова техніка Олексій Резніков міністр Юрій Луценко

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