«Рамштайн-10»: партнери розпочали зустріч з оборони України

Десята зустріч у форматі «Рамштайн» розпочалась близько 14:00 за київським часом

Сьогодні, 15 березня, розпочалася десята зустріч контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Цього разу обговорення відбувається онлайн. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

««Рамштайн» 10 починається. Цього разу зустрічаємося онлайн. Залишайтеся на зв'язку!», – написав Резінков.

Десята зустріч у форматі «Рамштайн» розпочалась близько 14:00 за київським часом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше зазначалося, що наступна, одинадцята, зустріч партнерів відбудеться у квітні на німецькій авіабазі до річниці роботи контактної групи.

Передодні зустрічі міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Міністри обговорили потреби України.