РФ «узаконить» та прискорить крадіжку українського зерна

Зараз «митники» нібито оформлюють продовольчі вантажі з окупованих територій «протягом тривалого часу»

У Росії цинічно хочуть узаконити крадіжки на окупованих територія України

У Росії мають намір узаконити крадіжку зерна та іншої української продукції. Для цього Держдума збереться на екстрене засідання. Про це повідомляється на сайті російської Держдуми.

Депутати Держдуми внесли законопроєкт №163025-8, яким пропонується спростити вивезення сільгосппродукції, внісши зміни до закону «Про митне регулювання». Його хочуть розглянути екстрено вже 15 липня.

Тобто, як пояснюють це у РФ, зараз вивезенню українських товарів та продуктів з територій, які окупували російські війська, заважають так звані «митники».

Вони нібито оформлюють продовольчі вантажі з самопроголошених «ДНР», та «ЛНР» та інших окупованих територій «протягом тривалого часу».

«У результаті таких заходів і нездійснення вільного пропуску фермерів через державний кордон, подальше ввезення вантажів, що особливо швидко псуються, стає безглуздим», – зазначають в Держдумі.

Отож країна-агресорка хоче додати до свого митного закону окремий розділ, де з'явиться стаття, яка нібито «узаконить» ввезення українських товарів до Росії з «ДНР», «ЛНР» та інших окупованих територій на основі так званого «права Євразійського економічного союзу».

Нагадаємо, окупанти примушують фермерів укладати угоди про передачу зерна.

Як відомо, рашисти масово крадуть українське зерно і продають його.

Крім того, окупанти придумали схему викрадення зерна із Запоріжжя – розвідка.

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