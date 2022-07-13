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    Політика

    РФ «узаконить» та прискорить крадіжку українського зерна

    Зараз &laquo;митники&raquo; нібито оформлюють продовольчі вантажі з окупованих територій &laquo;протягом тривалого часу&raquo; - РФ «узаконить» та прискорить крадіжку українського зерна
    Зараз «митники» нібито оформлюють продовольчі вантажі з окупованих територій «протягом тривалого часу»
    фото з відкритих джерел

    У Росії цинічно хочуть узаконити крадіжки на окупованих територія України

    У Росії мають намір узаконити крадіжку зерна та іншої української продукції. Для цього Держдума збереться на екстрене засідання. Про це повідомляється на сайті російської Держдуми.

    Депутати Держдуми внесли законопроєкт №163025-8, яким пропонується спростити вивезення сільгосппродукції, внісши зміни до закону «Про митне регулювання». Його хочуть розглянути екстрено вже 15 липня.

    Тобто, як пояснюють це у РФ, зараз вивезенню українських товарів та продуктів з територій, які окупували російські війська, заважають так звані «митники».

    Вони нібито оформлюють продовольчі вантажі з самопроголошених «ДНР», та «ЛНР» та інших окупованих територій «протягом тривалого часу».

    «У результаті таких заходів і нездійснення вільного пропуску фермерів через державний кордон, подальше ввезення вантажів, що особливо швидко псуються, стає безглуздим», – зазначають в Держдумі.

    Отож країна-агресорка хоче додати до свого митного закону окремий розділ, де з'явиться стаття, яка нібито «узаконить» ввезення українських товарів до Росії з «ДНР», «ЛНР» та інших окупованих територій на основі так званого «права Євразійського економічного союзу».

    Нагадаємо, окупанти примушують фермерів укладати угоди про передачу зерна.

    Як відомо, рашисти масово крадуть українське зерно і продають його.

    Крім того, окупанти придумали схему викрадення зерна із Запоріжжя – розвідка.

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    Теги: росія окупанти війна Україна кордон окупація #stoprussia
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    РФ «узаконить» та прискорить крадіжку українського зерна