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    Події в Україні

    Прикордонник втік із Білорусі та попросився в ЗСУ

    Затриманий проходить службу у Брестській прикордонній групі - Прикордонник втік із Білорусі та попросився в ЗСУ
    Затриманий проходить службу у Брестській прикордонній групі
    фото: Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України – Західний кордон

    Білорус хоче воювати проти росіян

    У Волинській області затримали білоруського прикордонника, який прагне приєднатись до Збройних сил України у боротьбі проти Росії. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України – Західний кордон.

    «Нещодавно прикордонний наряд одного з підрозділів Волинського прикордонного загону затримав чоловіка без документів. Він незаконно перетнув кордон України, пробираючись із Білорусі», – ідеться у повідомленні.

    Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником і проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він пояснив, що на порушення зважився, щоб приєднатися до Сил оборони України у війні проти росіян.

    «Чоловік також розповів, що мав однодумців стосовно необхідності протистояти Росії. З одним із них білоруський прикордонник і вирушив в Україну, але дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один», – зазначили в повідомленні.

    Проводиться перевірка озвученої затриманим інформації, після чого буде прийнято рішення про його подальшу долю.

    Як відомо, білоруський добровольчий батальйон Збройних сил України імені Кастуся Калиновського сформований у березні 2022 року для захисту від російського вторгнення у складі Іноземного легіону в Україні. Названий на честь національного героя білорусі, одного з керівників національно-визвольного повстання білорусів, поляків, литовців та українців 1863-1864 років.

    Тим часом Білорусь провела ротацію військ біля кордонів України. Крім того, Білорусь розпочинає нові навчання поблизу кордону з Україною.

    Як стало відомо, Білорусь активно переміщує військову техніку (карта).

    Нещодавно стало відомо, що влада Білорусі готує додаткові обмеження на виїзд громадян.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна чоловік кордон окупація #stoprussia
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    Прикордонник втік із Білорусі та попросився в ЗСУ