Прикордонник втік із Білорусі та попросився в ЗСУ

Білорус хоче воювати проти росіян

У Волинській області затримали білоруського прикордонника, який прагне приєднатись до Збройних сил України у боротьбі проти Росії. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України – Західний кордон.

«Нещодавно прикордонний наряд одного з підрозділів Волинського прикордонного загону затримав чоловіка без документів. Він незаконно перетнув кордон України, пробираючись із Білорусі», – ідеться у повідомленні.

Затриманий повідомив, що є білоруським прикордонником і проходить службу у Брестській прикордонній групі. Він пояснив, що на порушення зважився, щоб приєднатися до Сил оборони України у війні проти росіян.

«Чоловік також розповів, що мав однодумців стосовно необхідності протистояти Росії. З одним із них білоруський прикордонник і вирушив в Україну, але дорогою до кордону їх виявили та зі стрільбою переслідували, тож перетнути державну межу зміг лише він один», – зазначили в повідомленні.

Проводиться перевірка озвученої затриманим інформації, після чого буде прийнято рішення про його подальшу долю.

Як відомо, білоруський добровольчий батальйон Збройних сил України імені Кастуся Калиновського сформований у березні 2022 року для захисту від російського вторгнення у складі Іноземного легіону в Україні. Названий на честь національного героя білорусі, одного з керівників національно-визвольного повстання білорусів, поляків, литовців та українців 1863-1864 років.

Тим часом Білорусь провела ротацію військ біля кордонів України. Крім того, Білорусь розпочинає нові навчання поблизу кордону з Україною.

Як стало відомо, Білорусь активно переміщує військову техніку (карта).

Нещодавно стало відомо, що влада Білорусі готує додаткові обмеження на виїзд громадян.

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