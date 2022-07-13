Голова Запорізької ОДА: окупанти примушують фермерів укладати угоди про передачу зерна

Минулого року область зібрала 5 млн тонн зернових

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у інтерв'ю «Главкому» повідомив, що на тимчасово окупованій території Запоріжжя складається загрозлива ситуація щодо вирощування збіжжя. Адже росіяни вже не приховують, що вивозять зерно з області, і примушують фермерів віддавати урожай.

На думку Старуха, ця ситуація призведе до того, що зараз відберуть урожай, а на наступний рік ніхто нічого не сіятиме, бо для проведення посівної потрібні і добрива, і пальне, і засоби захисту рослин, і ще багато іншого.

Крім того, голова оцінив запаси зерна на окупованих територіях взагалі і масштаби збитків.

«Цього року зберігалося ще багато зерна минулорічного. Тільки у Кам’янці-Дніпровській було 120 тис. тонн, але все постійно грабується. Минулого року ми зібрали 5 млн тонн різних зернових, при цьому з них неокупована територія виробляє всього 10%. Фермерів примушують до укладання угод про передачу зерна окупантам. Але ця ситуація призведе до того, що зараз відберуть урожай, а на наступний рік ніхто нічого не сіятиме, бо для проведення посівної потрібні і добрива, і пальне, і засоби захисту рослин, і ще багато іншого», – сказав Олександр Старух.

Як повідомив очільник Запорізької області, запропонували представникам ООН розробити модель викупу на окупованій території всього врожаю і таким чином нагодувати Африку.

«Нормальна модель, а ще вирішення глобальної продовольчої проблеми. Але щось поки ця пропозиція не спрацювала. Фактично зараз грабують фермерів, і це буде продовжуватись. Оцінити масштаби збитків ми зможемо лише восени», – сказав він.

Нагадаємо, також Старух повідомив, що близько 60% Запорізької області – під окупацією.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російська небезпека на Запоріжжі нікуди не зникла, війна триває і про неї не можна забувати. Він наголосив, що вірогідність наступу російських військ існує.

Як відомо, окупанти придумали схему викрадення зерна із Запоріжжя – розвідка.