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    Події в Україні

    Голова Запорізької ОДА: окупанти примушують фермерів укладати угоди про передачу зерна

    &laquo;Зараз окупанти відберуть урожай, а на наступний рік ніхто нічого не сіятиме&raquo; - Голова Запорізької ОДА: окупанти примушують фермерів укладати угоди про передачу зерна
    «Зараз окупанти відберуть урожай, а на наступний рік ніхто нічого не сіятиме»
    фото: Reuters

    Минулого року область зібрала 5 млн тонн зернових

    Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у інтерв'ю «Главкому» повідомив, що на тимчасово окупованій території Запоріжжя складається загрозлива ситуація щодо вирощування збіжжя. Адже росіяни вже не приховують, що вивозять зерно з області, і примушують фермерів віддавати урожай.

    На думку Старуха, ця ситуація призведе до того, що зараз відберуть урожай, а на наступний рік ніхто нічого не сіятиме, бо для проведення посівної потрібні і добрива, і пальне, і засоби захисту рослин, і ще багато іншого.

    Крім того, голова оцінив запаси зерна на окупованих територіях взагалі і масштаби збитків.

    «Цього року зберігалося ще багато зерна минулорічного. Тільки у Кам’янці-Дніпровській було 120 тис. тонн, але все постійно грабується. Минулого року ми зібрали 5 млн тонн різних зернових, при цьому з них неокупована територія виробляє всього 10%. Фермерів примушують до укладання угод про передачу зерна окупантам. Але ця ситуація призведе до того, що зараз відберуть урожай, а на наступний рік ніхто нічого не сіятиме, бо для проведення посівної потрібні і добрива, і пальне, і засоби захисту рослин, і ще багато іншого», – сказав Олександр Старух.

    Як повідомив очільник Запорізької області, запропонували представникам ООН розробити модель викупу на окупованій території всього врожаю і таким чином нагодувати Африку.

    «Нормальна модель, а ще вирішення глобальної продовольчої проблеми. Але щось поки ця пропозиція не спрацювала. Фактично зараз грабують фермерів, і це буде продовжуватись. Оцінити масштаби збитків ми зможемо лише восени», – сказав він.

    Нагадаємо, також Старух повідомив, що близько 60% Запорізької області – під окупацією.

    Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російська небезпека на Запоріжжі нікуди не зникла, війна триває і про неї не можна забувати. Він наголосив, що вірогідність наступу російських військ існує.

    Як відомо, окупанти придумали схему викрадення зерна із Запоріжжя – розвідка.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти ООН війна зерно Україна урожай модель окупація пальне #stoprussia
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    Голова Запорізької ОДА: окупанти примушують фермерів укладати угоди про передачу зерна