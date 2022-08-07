Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак

Якщо США визнають Росію спонсором тероризму, Китай, очевидно, припинить з нею співпрацювати

У разі визнання Росії державою-спонсором тероризму на законодавчому рівні у США, Китаю доведеться обрати між Росією та Сполученими Штатами у питанні торгівлі. І цей вибір буде не на користь РФ. Таку думку висловив колишній заступник голови уряду Російської Федерації Альфред Кох на своїй сторінці у Facebook.

«Китай сьогодні виступив із різким засудженням ідеї Конгресу США визнати Росію країною-спонсором тероризму. Ця його позиція дуже тішить, тому що показує, наскільки Китай не хоче втрачати американські та європейські ринки», – написав він.

Кох зауважив, що у разі якщо Росію визнають спонсором тероризму, Китаю (як і Індії) доведеться обирати між закупівлями російських вуглеводнів і торгівлею з Америкою та Європою. І цей вибір, очевидно, буде не на користь Росії.

«Подумайте самі: товарообіг між Росією та Китаєм у 2021 році становив $146,88 млрд. А сумарний товарообіг зі США та ЄС у 2021 році становив $1583,6 млрд. Тобто в 11 разів більше. А якщо сюди додати ще Австралію, Канаду, Японію та Південну Корею, то Росія просто не має шансів переконати Китай продовжувати з нею співпрацювати. Адже вся торгівля з Росією – це лише 2,5% зовнішньоторговельного обороту Китаю, який у 2021 році досяг $6 трлн», – вважає російський експосадовець.

Політик припустив, що загрозою визнання Росії спонсором тероризму Вашингтон «може багато чого досягти від Пекіна».

«І щось здається мені, що цей торг уже розпочався. І, до речі, не лише з Пекіном, а й з іншими хитромудрими членами БРІКС (міждержавне об’єднання, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, КНР, ПАР – «Главком»)», – зазначив Кох.

Альфред Кох – російський опозиційний політик. У 1990-х роках був головою Держкоммайна Росії та заступником голови уряду Російської Федерації, станом на 2022 рік проживає у Німеччині. Підтримав Україну та розкритикував дії російського диктатора Володимира Путіна за військове вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що у Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсоркою тероризму, а її президента Володимира Путіна – терористом.

Згодом комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії в список країн, які підтримують тероризм.

Раніше Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Також перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом.