Перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом
Дії рашистської армії проти українців Литва назвала геноцидом
Сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом. Про це повідомила пресслужба литовського парламенту.
«За» цю постанову проголосувало 128 депутатів Сейму (усього в нинішньому скликанні парламенту Литви зареєстрований 141 депутат).
Постанова визнає Росію, збройні сили якої систематично і свідомо бомбардують цивільні об’єкти, країною, яка проводить і підтримує терористичну діяльність.
Крім того, литовські парламентарі визнали факт геноциду Росії щодо українського народу.
«З царських часів Росія була по суті автократичною країною, а Путін лише продовжує справу Сталіна. Геноцид розпочався уже тоді, недаремно ж у постанові нинішні дії Росії порівнюються із Голодомором. Путінська Росія – реінкарнація сталінської радянської Росії», – заявив у своєму виступі один із ініціаторів засудження Росії Пауліус Саударгас.
Крім того, Сейм Литви у постанові заявив, що тільки цим визнанням не обмежиться, а буде ініціювати створення міжнародного трибуналу проти Росії. «Правосуддя буде здійснене лише тоді, коли до відповідальності притягнуть керівників РФ, високопосадовців та безпосередніх виконавців злочинних наказів», – резюмували литовські депутати.
Нагадаємо, 14 квітня Росію державою-терористом визнала Верховна Рада України. Раніше за таке ж рішення проголосував Європарламент.
Разом з тим, Офіс президента закликав міжнародних партнерів зробити такий же крок щодо РФ.
19 квітня речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати теж можуть визнати Росію терористичною країною.