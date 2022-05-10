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    Перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом

    Литва першою серед країн Євросоюзу офіційно визнала Росію країною, яка займається терористом на державному рівні - Перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом
    Литва першою серед країн Євросоюзу офіційно визнала Росію країною, яка займається терористом на державному рівні
    фото з відкритих джерел

    Дії рашистської армії проти українців Литва назвала геноцидом

    Сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом. Про це повідомила пресслужба литовського парламенту.

    «За» цю постанову проголосувало 128 депутатів Сейму (усього в нинішньому скликанні парламенту Литви зареєстрований 141 депутат).

    Постанова визнає Росію, збройні сили якої систематично і свідомо бомбардують цивільні об’єкти, країною, яка проводить і підтримує терористичну діяльність.

    Крім того, литовські парламентарі визнали факт геноциду Росії щодо українського народу.

    «З царських часів Росія була по суті автократичною країною, а Путін лише продовжує справу Сталіна. Геноцид розпочався уже тоді, недаремно ж у постанові нинішні дії Росії порівнюються із Голодомором. Путінська Росія – реінкарнація сталінської радянської Росії», – заявив у своєму виступі один із ініціаторів засудження Росії Пауліус Саударгас.

    Крім того, Сейм Литви у постанові заявив, що тільки цим визнанням не обмежиться, а буде ініціювати створення міжнародного трибуналу проти Росії. «Правосуддя буде здійснене лише тоді, коли до відповідальності притягнуть керівників РФ, високопосадовців та безпосередніх виконавців злочинних наказів», – резюмували литовські депутати.

    Нагадаємо, 14 квітня Росію державою-терористом визнала Верховна Рада України. Раніше за таке ж рішення проголосував Європарламент.

    Разом з тим, Офіс президента закликав міжнародних партнерів зробити такий же крок щодо РФ.

    19 квітня речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати теж можуть визнати Росію терористичною країною.

    Теги: росія окупанти війна тероризм Литва Україна окупація #stoprussia
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    Перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом