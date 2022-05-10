Перша країна ЄС визнала Росію державою-терористом

Литва першою серед країн Євросоюзу офіційно визнала Росію країною, яка займається терористом на державному рівні

Дії рашистської армії проти українців Литва назвала геноцидом

Сейм Литовської республіки одноголосно ухвалив рішення про визнання Росії державою-терористом. Про це повідомила пресслужба литовського парламенту.

«За» цю постанову проголосувало 128 депутатів Сейму (усього в нинішньому скликанні парламенту Литви зареєстрований 141 депутат).

Постанова визнає Росію, збройні сили якої систематично і свідомо бомбардують цивільні об’єкти, країною, яка проводить і підтримує терористичну діяльність.

Крім того, литовські парламентарі визнали факт геноциду Росії щодо українського народу.

«З царських часів Росія була по суті автократичною країною, а Путін лише продовжує справу Сталіна. Геноцид розпочався уже тоді, недаремно ж у постанові нинішні дії Росії порівнюються із Голодомором. Путінська Росія – реінкарнація сталінської радянської Росії», – заявив у своєму виступі один із ініціаторів засудження Росії Пауліус Саударгас.

Крім того, Сейм Литви у постанові заявив, що тільки цим визнанням не обмежиться, а буде ініціювати створення міжнародного трибуналу проти Росії. «Правосуддя буде здійснене лише тоді, коли до відповідальності притягнуть керівників РФ, високопосадовців та безпосередніх виконавців злочинних наказів», – резюмували литовські депутати.

Нагадаємо, 14 квітня Росію державою-терористом визнала Верховна Рада України. Раніше за таке ж рішення проголосував Європарламент.

Разом з тим, Офіс президента закликав міжнародних партнерів зробити такий же крок щодо РФ.

19 квітня речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати теж можуть визнати Росію терористичною країною.