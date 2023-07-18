Росія позивалася проти України. Європейський суд оголосив рішення
Росія закидала Україні нібито адміністративні практики «вбивств, викрадень, примусового переселення та втручання у виборче право»
Європейський суд з прав людини у повному обсязі відмовив у задоволенні позовних вимог Росії у справі «Росія проти України» (№ 36958/21). Відповідне рішення ЄСПЛ оголосив у вівторок, 18 липня.
Мін’юст нагадує, що ця справа виникла на підставі заяви, поданої проти України урядом Росії 22 липня 2021 року за статтею 33 (міждержавні справи) Європейської конвенції з прав людини, нагадує Міністерство юстиції. Ця скарга Росії – єдина міждержавна скарга проти України. Вона була висунута за 10 групами звинувачень.
Росія закидала Україні нібито адміністративні практики «вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеження на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства». У цій скарзі РФ також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна «не закрила повітряний простір».
Москва також скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу та просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи, зокрема, зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму та припинити так звані «утиски» у використанні російської мови. Але суд одразу відмовив у цьому.
«Після ретельного дослідження Судом представлених державою-позивачем матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку Росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ», – йдеться у повідомленні Мін’юсту.
Нагадаємо, 8 червня Росія прийшла зі вигаданими звинуваченнями проти України у підриві ГЕС до Міжнародного суду ООН.
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