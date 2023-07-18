Росія позивалася проти України. Європейський суд оголосив рішення

РФ пробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна «не закрила повітряний простір»

Росія закидала Україні нібито адміністративні практики «вбивств, викрадень, примусового переселення та втручання у виборче право»

Європейський суд з прав людини у повному обсязі відмовив у задоволенні позовних вимог Росії у справі «Росія проти України» (№ 36958/21). Відповідне рішення ЄСПЛ оголосив у вівторок, 18 липня.

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Мін’юст нагадує, що ця справа виникла на підставі заяви, поданої проти України урядом Росії 22 липня 2021 року за статтею 33 (міждержавні справи) Європейської конвенції з прав людини, нагадує Міністерство юстиції. Ця скарга Росії – єдина міждержавна скарга проти України. Вона була висунута за 10 групами звинувачень.

Росія закидала Україні нібито адміністративні практики «вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеження на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства». У цій скарзі РФ також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна «не закрила повітряний простір».

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Москва також скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу та просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи, зокрема, зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму та припинити так звані «утиски» у використанні російської мови. Але суд одразу відмовив у цьому.

«Після ретельного дослідження Судом представлених державою-позивачем матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку Росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ», – йдеться у повідомленні Мін’юсту.

Нагадаємо, 8 червня Росія прийшла зі вигаданими звинуваченнями проти України у підриві ГЕС до Міжнародного суду ООН.