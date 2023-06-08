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Підрив Каховської ГЕС. Росія подала позов проти України до суду ООН

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. Росія подала позов проти України до суду ООН
Каховська ГЕС у перші години після підриву
фото з соцмереж

Кремль цинічно намагається перекласти провину за знищення Каховської ГЕС на Україну

Росія прийшла зі вигаданими звинуваченнями проти України у підриві ГЕС до Міжнародного суду ООН. Про це передає російська служба BBC.

Зазначається, що у четвер російські представники виступили у Міжнародному суді ООН (МС) із звинуваченнями на адресу України нібито у руйнуванні Каховської греблі масованими артилерійськими обстрілами.

Раніше такі ж вигадані звинувачення було зроблено Росією у Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі.

Нагадаємо, що Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: Каховська ГЕС росія Україна ООН суд

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