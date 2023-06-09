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Конвенція про геноцид: понад 30 країн долучилися до позову України проти РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Конвенція про геноцид: понад 30 країн долучилися до позову України проти РФ
Суд ООН одноголосно відмовив Сполученим Штатам у долученні до позову України проти Росії
фото з відкритих джерел

Слухання за першим позовом України проти РФ почалися 6 червня, а завершаться 14 червня

Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про долучення 32 держав до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Про це повідомляє пресслужба суду.

Судді Міжнародного суду встановили, що у країн, які залучились до справи, мають до п’ятого липня 2023 року, надати суду заяви про вступ до справи, а також висловити свої думки щодо справи.

Окрім цього суд ООН одноголосно відмовив Сполученим Штатам у долученні до позову України проти Росії на етапі попередніх заперечень сторін.

Про приєднання до позову заявили:

  • Австралія,
  • Австрійська Республіка,
  • Королівство Бельгія,
  • Республіка Болгарія,
  • Канада,
  • Королівство Нідерланди,
  • Республіка Хорватія,
  • Республіка Кіпр,
  • Чеська Республіка,
  • Королівство Данія,
  • Республіка Естонія,
  • Фінляндська Республіка,
  • Французька Республіка,
  • Федеративна Республіка Німеччина,
  • Грецька Республіка,
  • Ірландія,
  • Італійська Республіка,
  • Латвійська Республіка,
  • Князівство Ліхтенштейн,
  • Литовська Республіка,
  • Велике Герцогство Люксембург,
  • Республіка Мальта,
  • Нова Зеландія,
  • Королівство Норвегія,
  • Республіка Польща,
  • Португальська Республіка,
  • Румунія,
  • Словацька Республіка,
  • Республіка Словенія,
  • Королівство Іспанія,
  • Королівство Швеція,
  • Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

Слухання за першим позовом України проти РФ почалися 6 червня, а завершаться 14 червня. Через це рішення може бути ухвалене наприкінці 2023 – на початку 2024 року.

Нагадаємо, йдеться про справу «Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)». Цей позов Україна подала ще у 2017 році.

Документом Україна доводить, що Росія порушує відповідні конвенції, надаючи зброю збройним угруповання на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Теги: Швеція Словенія Україна Нова Зеландія Хорватія Болгарія Норвегія Іспанія Данія Бельгія Нідерланди Естонія геноцид Німеччина Польща росія Люксембург

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