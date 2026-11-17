Росія не погоджується на тимчасове перемир'я у Чорному морі без укладення довгострокової мирної угоди з Україною. Головною перешкодою для досягнення домовленостей залишається питання Донбасу, щодо якого Київ і Москва дотримуються протилежних позицій. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю TRT Haber, повідомляє «https://glavcom.ua/».

За словами турецького міністра, Москва не зацікавлена в окремій домовленості про припинення вогню в акваторії Чорного моря, якщо вона не стане частиною загального мирного врегулювання.

«Справа в тому, що Росія не хоче укладати з Україною тимчасову угоду щодо Чорного моря без укладання довгострокової мирної угоди», – сказав Фідан.

Глава турецької дипломатії зазначив, що Анкара має власні пропозиції щодо створення умов для порозуміння між сторонами. Вони враховують ситуацію, за якої один з учасників переговорів не виявляє готовності до тимчасового припинення вогню.

Водночас Фідан відмовився розкривати подробиці турецьких ініціатив, пояснивши, що говорити про них публічно поки зарано. Міністр закордонних справ Туреччини наголосив, що ключова суперечність у переговорах стосується територій Донбасу.

За його словами, Росія вимагає передачі їй територій, які залишаються під контролем України. Натомість Київ відмовляється погоджуватися на такі умови.

Фідан вважає, що саме ця розбіжність перешкоджає досягненню домовленостей не лише щодо Чорного моря, а й щодо завершення війни загалом.

«Саме це питання зараз є причиною продовження війни. За російськими оцінками, йдеться про 11-12% території, що залишилися. Якщо ж виходити з українських оцінок, то йдеться про 18% території», – говорить міністр.

За словами Фідана, навіть у разі досягнення мирної домовленості сторонам необхідно буде визначити, де саме проходитиме лінія припинення вогню. Наступним етапом має стати обговорення гарантій безпеки для України та майбутньої системи безпеки в Європі.

«Як я вже сказав, найважливішою частиною цього питання є проблема Донбасу. Після її вирішення Україна вимагатиме надання гарантій безпеки... Мир між Україною та Росією буде миром не лише між цими двома країнами. Це також буде мир між Європою та Росією. Тому потрібно визначити, якою буде нова архітектура безпеки та миру між Європою та Росією», – пояснив міністр закордонних справ Туреччини.

Фідан зазначив, що Анкара має серйозні напрацювання щодо майбутньої архітектури європейської безпеки. Однак конкретних деталей цих пропозицій він не навів.

На думку турецького міністра, мирне врегулювання матиме наслідки не лише для України та Росії, а й для відносин Москви з європейськими державами. Він наголосив, що після погодження основних безпекових питань сторонам доведеться розв'язувати низку інших проблем.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Кремль висунув власні умови для припинення бойових дій у Чорному морі. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва прагне повністю припинити постачання озброєння Україні морським шляхом. Він також наголосив, що Росія зацікавлена не в короткостроковому перемир'ї, а в укладенні мирної угоди. Водночас Кремль не уточнив, яким чином планує контролювати можливі обмеження військових постачань.