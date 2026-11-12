Віткофф зробив заяву стосовно мирної угоди після прибуття до Москви

Американські представники невдовзі мають зустрітися з російським диктатором

Спецпосланець президента США Дональда Трампа сподівається, що переговори в Абу-Дабі наблизили завершення війни в Україні. Про це Стів Віткофф сказав в коментарі російським ЗМІ після прибуття до Москви, пише «Главком».

На запитання, чи став мир ближчим після переговорів в Абу-Дабі, американський представник відповів: «Сподіваюся, що так».

Водночас Віткофф не став уточнювати, про які саме домовленості чи результати йдеться. Його відповідь пролунала після завершення дводенних тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

12 листопада Віткофф разом із зятем американського президента Джаредом Кушнером має зустрітися в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Кушнера, вони планують обговорити підсумки переговорів в ОАЕ та спробувати досягти подальшого прогресу щодо порушених питань.

Після зустрічі з Путіним американські представники планують вирушити до Дубліна, де мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і поінформувати його про результати розмови.