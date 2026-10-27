«Повна заборона російської мови». Богдан Бенюк закликав владу посилити українізацію

Богдан Бенюк: Треба рішучі кроки – повна заборона російської мови для вживання в Україні. А не боятися, що нам будуть казати угорці…

Богдан Бенюк: «Уся світова преса говоритиме, що ми «ущемляємо права». Але іншого виходу немає»

Народний артист України Богдан Бенюк вважає за необхідне посилити українізацію в країні. В інтерв’ю «Главкому» актор назвав перші кроки, які допоможуть позбутися мови ворога за кадром та у побуті українців.

Богдан Бенюк вважає, що найважливішим та одним із перших кроків посилення українізації є повна заборона російської мови. На його думку, Україна має право на таке рішення попри можливу критику з боку міжнародної спільноти та звинувачення в порушенні мовних прав.

«Треба рішучі кроки. У першу чергу – повна заборона російської мови для вживання в Україні. А не боятися, що нам будуть казати – угорці з приводу угорської, румуни – з приводу румунської, інші – з приводу російської. Так, це буде незручне питання для нас. Уся світова преса говоритиме, що ми «ущемляємо права». Але іншого виходу немає», – зауважив він.

Актор також порівняв, як в Україні та за кордоном ставляться до знання державної мови, наголосивши на тому, що українці повинні мати суворіші вимоги. Зокрема, такі правила мають стосуватися не лише громадян України, але й іноземців. «Ви подивіться на французів чи німців. Вони на це увагу звертають? Ні, ти мусиш знати мову й закінчити мовні курси. А в нас що? Тренер-італієць відкриває губи під час гімну «Ще не вмерла Україна». І ми вже всі тішимось: «От який, уже гімн співає». А він же ж нічого не робить насправді. Так само не робить більшість», – висловився артист.

Зазначимо, в інтерв’ю «Главкому» народний артист України та ексдепутат Богдан Бенюк висловив свою думку про те, що використання російської мови у державних установах має каратися жорсткими штрафами. Артист наголосив на питанні контролю мови у школах, держустановах, Адміністрації президента, а також театрах.

До того ж в інтерв’ю «Главкому» Богдан Бенюк запропонував створити мовну поліцію в Україні та розповів, якою він бачить цю інституцію. На думку Богдана Бенюка, аби створити україномовне середовище в країні, необхідно застосовувати жорсткі правила зі штрафами та звільненнями.