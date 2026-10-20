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Частина ТРЦ Cosmo Multimall відновила роботу після російської атаки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Частина ТРЦ Cosmo Multimall відновила роботу після російської атаки
Пошкоджена будівля торговельно-розважального центру Cosmo Multimall у Києві після російської атаки
фото: Reuters

Власник комплексу Олег Вишняков повідомив, які заклади вже приймають відвідувачів

ТРЦ Cosmo Multimall відновлює роботу після російської атаки в ніч проти 19 жовтня. Бізнесмен Олег Вишняков повідомив у Facebook, які заклади вже відкриті та як триває відновлення комплексу, пише «Главком».

За словами Вишнякова, часткових пошкоджень зазнав один із блоків Cosmo Multimall. Відновлювальні роботи тривають, а решту зон комплексу відкриватимуть поступово – після підготовки приміщень до безпечного приймання відвідувачів.

Наразі працюють кінотеатр у блоці С та льодова арена у блоці А, де можна кататися на ковзанах і тренуватися. Також гостей приймають готелі Mercure та IQ і ресторан «Космополіт». За словами бізнесмена, у цих закладах є електроенергія, тепло та все необхідне для перебування відвідувачів.

Вишняков запевнив, що внаслідок атаки ніхто з відвідувачів і працівників комплексу не постраждав. Він подякував команді, орендарям і партнерам, які долучилися до відновлення, а також відвідувачам за підтримку.

Частина ТРЦ Cosmo Multimall відновила роботу після російської атаки фото 1

Що повідомила пресслужба комплексу

Про підготовку Cosmo Multimall до відновлення повноцінної роботи також повідомила пресслужба торгового центру в коментарі Українській раді торгових центрів. За інформацією організації, на об’єкті тривають технічні та відновлювальні роботи, необхідні для безпечного перебування гостей.

Про відкриття інших зон адміністрація обіцяє повідомляти на офіційних сторінках Cosmo Multimall. Дат відновлення роботи всіх приміщень наразі не названо.

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по Києву. Унаслідок атаки загинула людина, ще восьмеро зазнали травм. Пошкодження зафіксували щонайменше у трьох районах столиці. Детальніше про наслідки обстрілу читайте в матеріалі «Главкома» – Росія атакувала Київ балістикою: одна людина загинула, ще восьмеро зазнали травм. 

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Теги: бізнес Київ Facebook дрон росія

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